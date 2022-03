Bitdefender : un antivirus européen de confiance face aux cybermenaces croissantes

Alors que la sécurité de nos données et de nos appareils informatiques n’a jamais autant été menacée, il devient crucial de se protéger contre les attaques en ligne : vol d’identifiants, traçage des données, ransomwares, prise de contrôle à distance des terminaux… Les menaces se multiplient, prennent de nombreuses formes, et sont de plus en plus difficiles à éviter. C’est pourquoi il est recommandé de parer à toute éventualité avec une solution antivirus sûre d’un acteur réputé de la cybersécurité. D’autant plus qu’en ce moment il est possible de profiter d’une promo très intéressante (24,99€ seulement pour 18 mois).

L’importance de choisir un antivirus de confiance

Puisque vous confiez la santé de vos appareils et de vos données à un antivirus, il ne faut pas se tromper dans son choix. La situation géopolitique que nous vivons actuellement nous rappelle que les cybermenaces sont devenues un enjeu de sécurité majeur, et qu’au-delà de pirates en quête de gloire, de challenge ou de richesse, des gouvernements aux intentions malveillantes peuvent également s’attaquer à nous.

Certaines sociétés spécialisées dans la cybersécurité sont basées dans des pays que l’on peut qualifier de dangereux, où les États et les agences de renseignement ont le pouvoir d’obliger ces entreprises à la collaboration. D’ailleurs l’ANSSI (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) dans un rapport sur les menaces et incidents liés à la cybersécurité appelle à s’interroger sur les outils numériques liés à la Russie et invite les entreprises à la diversification. Une problématique que l’on retrouve chez les particuliers.

C’est pourquoi il est rassurant de se tourner vers des solutions de sécurité européennes. Bitdefender est basé à Bucarest, en Roumanie, qui fait partie de l’Union européenne. La société est soumise aux lois européennes et se conforme entre autres au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

De plus, Bitdefender offre des options avancées comme la protection du microphone et de la webcam afin de s’assurer que vous n’êtes pas espionné par un logiciel malveillant. Les opérations bancaires et les achats en ligne sont protégés, alors que les liens malveillants et les fichiers vérolés que vous ouvrez depuis les réseaux sociaux et les messageries sont bloqués avant que le mal ne soit fait.

VPN, gestionnaire de mots de passe et contrôle parental intégrés en standard

Votre vie privée est entre de bonnes mains avec l’extension anti-tracker, qui bloque les mouchards qui essaient de récupérer vos données de navigation et accélère par l’occasion le chargement des pages web. Et pour chiffrer votre trafic lors de l’utilisation d’un réseau Wi-Fi public, vous pouvez utiliser le VPN Bitdefender intégré : si vos informations sont interceptées par un tiers, elles seront alors inexploitables.

Vous avez aussi la possibilité de protéger vos enfants des dangers d’internet grâce au contrôle parental personnalisable, qui permet de filtrer les contenus dangereux ou inappropriés, de limiter le temps d’écran et de surveiller l’activité en ligne des enfants. Autre atout de Bitdefender, son gestionnaire de mots passe capable de générer des mots de passe forts et de les enregistrer de manière sécurisée. Il peut aussi mémoriser les identifiants bancaires pour faciliter les paiements en ligne ainsi que les informations des formulaires pour gagner du temps.

La sécurité oui, mais pas au détriment des performances

Bitdefender dispose d’une protection des menaces en temps réel. Virus, vers, chevaux de Troie, ransomwares, exploits zero-day, rootkits et spywares : pour s’assurer que tous les dangers auxquels vous pouvez être exposés sont détectés, le logiciel a recours à des algorithmes complexes utilisant le machine learning et l’intelligence artificielle. Ceux-ci alimentent une technologie de détection comportementale, qui va déterminer si un processus est malveillant ou non et l’empêcher de nuire en cas de besoin.

Bitdefender examine le PC à la recherche de logiciels obsolètes et vulnérables, de correctifs de sécurité Windows manquants et de paramètres du système potentiellement dangereux. Ce scan lui permet d’indiquer à l’utilisateur les meilleures corrections pour renforcer la sécurité de sa machine. Le filtrage web garantit quant à lui d’éviter les sites web dangereux lors de sa navigation.

Forcément, toute cette activité d’arrière-plan pour sécuriser la machine a un impact sur les performances du système et l’énergie consommée. Mais grâce à de nombreuses optimisations, et au fait que la quasi totalité des analyses sont effectuées dans le cloud, Bitdefender a réussi à minimiser les ressources dont il a besoin : fini l’antivirus qui fait ramer le PC et qui consomme la batterie du laptop !

Dans son dernier test indépendant, l’expert en cybersécurité AV-Comparatives attribue d’ailleurs la meilleure note possible à Bitdefender en ce qui concerne les performances. Dans ce rapport, le spécialiste accorde également le score le plus élevé pour la protection contre les malwares et la protection contre l’ensemble des menaces grâce à un taux de blocage de 99,7%. AV-Comparatives souligne en outre le faible nombre de faux positifs signalés par Bitdefender, qui ne déclenche que très rarement des alertes qui n’avaient pas lieu d’être.

6 mois d’abonnement supplémentaires offerts sur la formule d’un an

Et si vous commandez maintenant, vous bénéficiez d’une promotion extrêmement intéressante. En effet, Bitdefender ajoute à son offre 6 mois supplémentaires gratuits et cela pour 5 appareils de votre choix. Profiter de cette occasion vous permettra de réaliser 55 euros d’économies sur votre abonnement qui vous reviendra à 24,99€ au lieu de 79,99€. Un prix particulièrement attractif pour 18 mois de tranquillité !

Cet article a été rédigé en partenariat avec Bitdefender.