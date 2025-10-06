Arrêtez d’utiliser votre smartphone aux toilettes, c’est mauvais pour la santé

Une nouvelle étude fait le lien entre usage du smartphone aux toilettes et augmentation des risques de développer un problème de santé précis. Mieux vaut laisser l'appareil sur la table.

Comment faisions-nous pour nous occuper aux toilettes avant l'arrivée des smartphones ? Certains prenaient un magazine ou un livre, parfois posés en pile dans un récipient quelconque à côté du trône d'ailleurs. D'autres restaient seuls avec leurs pensées. Une époque révolue pour énormément de gens qui préfèrent désormais se saisir de leur smartphone et scroller sur leurs applications ou sites Internet préférés. La pratique semble anodine, mais elle n'est pas sans conséquences.

Une équipe de chercheurs s'est penchée sur une question simple : y a-t-il un lien entre l'usage du smartphone aux toilettes et le développement de maladie hémorroïdaire, communément appelée hémorroïdes ? Pour rappel, il s'agit d'un réseau d'artères et de veines présents au niveau de col anal. On parle de maladie quand celles-ci sont enflées ou irritées. L'étude a pris plusieurs facteurs en compte.

Se servir de son smartphone aux toilettes entraîne un risque pour la santé

Au total, 125 participants adultes ont répondu à un questionnaire sur leur mode de vie (pratique sportives, alimentation, usages du smartphone…), tout en indiquant d'éventuels antécédents médicaux. Vient ensuite une coloscopie pour établir objectivement la présence ou non de maladie hémorroïdaire. Les résultats font ressortir deux points importants.

Premièrement, on note que 66 % des personnes interrogées utilisent leur smartphone aux toilettes. Ces dernières y passent alors plus de 5 minutes en moyenne, tandis que ce temps est dépassé par seulement 7,1 % des gens qui ne prennent pas leur mobile.

Ensuite, il est démontré que “l’utilisation du smartphone aux toilettes a été associée à un risque accru d'hémorroïdes de 46 %[…] après ajustement pour l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique, l'effort et l'apport en fibres“.

Vous l'aurez compris, ce n'est pas l'usage de l'appareil en soi qui est fautif, mais le fait qu'il nous fait passer plus de temps assis sur les toilettes. Cette position entraîne une pression plus importante sur les hémorroïdes et fatalement, plus elle dure, plus ces derniers risquent d'enfler ou s'irriter. La prochaine fois, laissez donc votre smartphone sur le canapé, ça vaut mieux.

Source : Plos