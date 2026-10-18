Après Honor, Huawei veut revenir à l’offensive avec des smartphones à prix cassés

Près d’une demi-douzaine d’années après s’être séparé d’Honor, Huawei préparerait une nouvelle sous-marque. Celle-ci proposerait des smartphones particulièrement abordables.

Mate 80 Pro Max
Le Mate 80 Pro Max. Crédit : Huawei

Sous l’administration Trump, la Chine est plus que jamais dans le viseur des États-Unis. L’année dernière, le pays de l’Oncle Sam confirmait par exemple l’interdiction du réseau social chinois TikTok, qui ne fut que temporaire. Par ailleurs, l’Empire du Milieu a ensuite riposté aux taxes américaines avec des droits de douane à 84 %. Visé par des sanctions, Huawei a vu son chiffre d’affaires chuter de 28,9 % en 2021. Et si le fabricant chinois a peut-être trouvé la solution pour contourner l’embargo américain, celui-ci a dû céder sa branche Honor en 2020.

Et pourtant, il semblerait qu’Huawei soit sur le point de revenir à la charge avec une nouvelle sous-marque. Selon nos confrères d’Huawei Central, le géant chinois préparerait donc de nouveaux appareils, vendus sous la marque Xingyao, également désignée sous les noms de Starlight ou Star Shine. Huawei aurait même déjà déposé la marque.

Huawei : des smartphones abordables pour compenser la crise de la RAM ?

Mais cette fois, Huawei ne chercherait pas à faire dans le haut de gamme, à l’image de la série Pura 80 sortie l’année dernière. Au contraire, le fabricant chercherait à conquérir le marché du smartphone abordable, en proposant un bon rapport qualité-prix. Et pour cause : la crise de la RAM provoque des augmentations massives de prix.

Dans un tel contexte, les ventes de PC s’effondrent à cause de prix trop élevés. De son côté, le marché des smartphones se dirige vers une chute historique à cause de la pénurie de mémoire. Il semblerait donc qu’avec sa nouvelle sous-marque, Huawei tente d’échapper à la crise en proposant des appareils abordables.

Côté performances, les caractéristiques des prochains appareils Xingyao sont pour l’instant inconnues. Malgré le dépôt de la marque, Huawei n’a pas encore fait d’annonce officielle. On peut simplement supposer que certains équipements haut de gamme, tels que la connectivité par satellite, seront probablement aux abonnés absents.

Par ailleurs, les futurs smartphones pourraient tourner sous HarmonyOS, qui a eu droit à une interface qui rappelle le Liquid Glass des iPhone. Il faudra toutefois faire preuve de patience avant d’en avoir le cœur net. En effet, Huawei ne souhaite pas faire de commentaires pour l’instant. Affaire à suivre, donc…


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