Amazon Prime Video : gare à cette arnaque très bien ficelée qui circule par mail

Depuis quelques jours, des pirates envoient massivement un mail aux utilisateurs d’Amazon, leur indiquant un faux renouvellement de leur abonnement Prime. Évidemment, le prix affiché est alarmant et un bouton vous invite à consulter votre “compte”.

« Nous vous confirmons que votre paiement annuel a bien été enregistré. Votre abonnement est actif pour les 12 prochains mois. » Vous ne voyez rien d’anormal dans cette phrase ? Vous avez bien raison. En apparence, il s’agit d’un mail de renouvellement d’abonnement tout ce qu’il y a de plus classique. Le courriel intègre même un lien vers son espace personnel, pour « consulter le détail de votre abonnement ».

Et pourtant, il s’agit bel et bien d’une arnaque. Nous avons reçu ce mail à la rédaction de Phonandroid, et nous nous sommes bien évidemment gardés de cliquer sur le lien que celui-ci contient. Selon toute vraisemblance, celui-ci est une tentative de phishing, qui se fera un plaisir de voler les données personnelles et potentiellement identifiants Amazon de celui qui se risquerait à se “connecter” à la plateforme.

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Gare à ce faux mail de renouvellement d’Amazon Prime Video

Les pirates se sont donnés du mal pour paraître le plus crédible possible. Le prix indiqué est le bon, le logo est bel et bien présent en haut à gauche du texte, l’ensemble reprend la charte graphique au millimètre près, pas une seule faute d’orthographe à signaler… Quiconque n’étant pas très attentif aux détails peut tomber dans le panneau. Heureusement, un gros indice permet de dévoiler le pot aux roses.

En effet, il suffit tout simplement de regarder qui vous envoie le mail. Dans le cas présent, un certain “ePrim’ Video”. On y était presque. Un petit coup de souris par-dessus ce nom, et voilà qu’une adresse mail bien étrange s’affiche : [email protected]. Tout cela n’a pas vraiment l’air de provenir d’Amazon — et ce n’est certainement pas le cas. En réalité, il s’agit d’une combine déjà bien connue des habitués. En 2024 déjà, des pirates ont mené une campagne similaire.