Airbnb supprime l’un de ses pièges pour vous faire payer les locations plus cher

Réserver un Airbnb, c'est parfois payer bien plus cher que le prix affiché sur la page de recherche. La plateforme met enfin un terme à cette pratique et va inclure les frais dès le début du processus de réservation.

L'un des plus grands reproches adressés à Airbnb est de cacher jusqu'à la dernière étape de réservation le coût réel d'une location. Cette pratique génère de la frustration chez les utilisateurs, qui doivent payer plus cher que ce qu'ils pensaient, ou annuler l'opération pour choisir une autre option d'hébergement et perdre du temps.

Bonne nouvelle, cette époque est enfin révolue. “À partir d’aujourd’hui, les clients du monde entier verront le prix total de leur séjour, incluant tous les frais avant taxes, dès le début”, annonce Airbnb. Cela signifie notamment que les frais de ménage, ou que la commission prélevée par la plateforme, apparaitront dès l'affichage des résultats de recherche. En Europe, les taxes (TVA et taxe de séjour) seront également incluses au prix qui apparaît dès le début de la recherche.

Airbnb joue la carte de la transparence des prix

“Nous savons qu'une tarification claire et transparente améliore l'expérience Airbnb, tant pour les voyageurs que pour les hôtes”, explique l'entreprise dans un communiqué, qui ajoute que les clients vont pouvoir “comparer plus facilement que jamais les options et réserver le séjour qui convient le mieux à leur budget”.

Dans ses éléments de langage, Airbnb s'enthousiasme d'une victoire pour les utilisateurs et d'une amélioration du service qui leur est proposé. Rappelons tout de même que de renseigner ce qu'on peut appeler des frais cachés après que l'utilisateur a choisi son logement constituait clairement un piège et qu'avec ce changement, Airbnb ne va que proposer une expérience qui aurait dû être ainsi depuis le début.

L'affichage du prix total en toute transparence était en test dans plusieurs pays depuis 2019. Depuis 2023, une option disponible dans les paramètres permettait d'activer cet affichage, mais de nombreux utilisateurs n'étaient pas au courant de son existence. Maintenant, tout le monde va bénéficier de l'affichage des prix de manière claire, sans avoir à activer une fonctionnalité, et dans le monde entier.