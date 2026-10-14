Xbox Nano : la nouvelle manette de poche est officielle

Microsoft lance Xbox Nano, une nouvelle manette de jeu compacte facile à transporter et idéale pour les petites mains.

Alors qu’une manette Xbox Elite Series 3 serait en préparation, Microsoft lance un nouveau contrôleur d’entrée de gamme : la Xbox Nano. Compatible via Bluetooth avec les consoles Xbox, les PC sous Windows, Android et iOS, elle se distingue par son format compact (12,7 cm de long) et son poids plume (99 g). Elle intègre tout de même l’ensemble des 18 commandes qu’on retrouve sur les manettes classiques de Xbox Series, avec un bouton d’action programmable et personnalisable pour prendre des captures d’écran, enregistrer des séquences de jeu ou d’autres raccourcis.

La manette est concue pour être facilement transportable. Elle ne prend pas de place dans un sac et peut même se glisser dans une grande poche. Elle est particulièrement adaptée pour les joueurs qui ont de petites mains. On pense notamment aux enfants, mais certains adultes peuvent aussi rencontrer des problèmes d’ergonomie avec les manettes traditionnelles.

Xbox Nano : une manette compacte et légère pour les petites mains

La Xbox Nano est munie d’une batterie lithium-ion rechargeable par port USB-C, alors qu’on était jusqu’ici habitué à des piles AA dans les manettes de la marque. Le câble USB-C n’est pas inclus avec l’appareil, mais vous pouvez utiliser celui que vous avez déjà pour votre smartphone ou d’autres appareils.

Pour le reste, il faudra attendre de l’avoir en main pour juger de ses performances et de son confort. On conserve bien les joysticks asymétriques qui font partie de la force des pads Xbox, mais la forme du contrôleur pourrait ne pas convenir à toutes les mains, surtout pour aller chercher les gâchettes. Il n’est pas fait mention d’un moteur de vibrations dans la communication de Microsoft, on en déduit que la manette en est dépourvue.

La Xbox Nano est commercialisée au prix de 49,99 € sur le site officiel, livraison en France incluse. Elle est donc un peu moins chère que la manette Xbox Series, vendue au tarif de 64,99 € dans sa version de base. Les précommandes sont ouvertes pour des expéditions prévues à partir du 4 novembre.