Votre forfait Sosh va coûter plus cher, mais vous pouvez encore refuser

Sosh vient d’annoncer une augmentation des prix de certains abonnements, en échange d’une quantité de données mobiles disponibles plus importante. Bonne nouvelle, toutefois : il est tout à fait possible de refuser cette offre.

Sosh : la 5G arrive

Vous l’aurez sans doute remarqué, mais cette année, tout augmente. Tout d’abord, on pense bien évidemment à la tristement célèbre crise de la RAM, ou « RAMageddon ». Provoquée par l’explosion de l’intelligence artificielle, celle-ci a poussé certains fabricants à répercuter la hausse des coûts des composants sur les consommateurs. Apple a ainsi procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 €. De son côté, Xbox a augmenté le prix de ses consoles en août dernier.

Mais il n’est pas ici question de quelconques matériels informatiques. En effet, les prix des forfaits téléphoniques ont, eux aussi, tendance à grimper. En juin dernier, le prix du forfait mobile Série Free augmentait une nouvelle fois. Par ailleurs, suite au rachat de SFR, on craignait une augmentation de certains forfaits. Et ce qui devait arriver arriva : RED by SFR a augmenté ses tarifs tout en rendant ses abonnements moins intéressants. De son côté, Bouygues Telecom a procédé à la 4ᵉ augmentation de tarifs en un an sur certains forfaits.

Voici comment refuser l’augmentation de tarif des forfaits Sosh

Et c’est sans compter sur Sosh, l’offre mobile abordable signée Orange. Celle-ci propose actuellement un abonnement limité à 90 Go de données mobiles. Mais, à compter du 17 novembre prochain, celui-ci passera automatiquement à 180 Go.

Par ailleurs, l’opérateur promet 40 Go de données utilisables en Europe (hors Suisse et Andorre), ainsi que dans les DOM. Les autres options du forfait restent inchangées. Le forfait 100 Go, de son côté, gagne seulement 30 Go, pour un total de 130 Go de données mobiles.

Mais cette mise à niveau n’est pas gratuite, loin de là. En effet, Sosh vous demandera de débourser 2 € supplémentaires chaque mois. Cette augmentation peut paraître relativement faible, mais il ne faut pas oublier que les forfaits Sosh sont justement destinés aux utilisateurs les moins fortunés.

Ainsi, si vous ne faites rien, 2 € de plus vous seront automatiquement prélevés tous les mois. Heureusement, il est possible de refuser cette offre. Pour y parvenir, rien de plus simple : il suffit de vous rendre dans votre espace client et de choisir l’option « Renoncer à la proposition ».


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Une guimauve géante dans l’espace ? Cette planète intrigue les astronomes

Les astronomes étudient une exoplanète particulièrement originale. Celle-ci, une géante gazeuse comparable à Jupiter, aurait une consistance proche de celle de la guimauve. Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Jusqu’à preuve…

La PS6 s’annonce hors de prix, Sony pourrait être obligé de vendre à perte

La crise de la RAM pourrait faire une nouvelle victime. Selon un nouveau rapport, Sony serait contraint de vendre sa future PlayStation 6 à un tarif particulièrement élevé. Si populaire…

Honor veut pulvériser tous les records, son prochain smartphone gaming s’annonce monstrueux

Honor prépare une nouvelle gamme de smartphones de gaming surpuissants. Les appareils seraient capables d’afficher un taux de rafraîchissement jusqu’alors jamais atteint sur ce type d’appareils. De nos jours, plus…

Crave : comment regarder le fameux service de streaming depuis la France ?

Envie d’accéder au catalogue canadien de Crave depuis la France ? Pour regarder des séries exclusives comme “Heated Rivalry” ou profiter de nombreuses productions HBO, changer virtuellement de localisation peut…

Un nouveau trailer pour GTA 6, des Galaxy ne redémarrent plus depuis One UI 9, c’est le récap’, de la semaine.

Rockstar dévoile un nouveau trailer de GTA 6, One UI 9 empêche certains Galaxy de démarrer, WhatsApp permet enfin de programmer vos messages sur Android, c’est le récap’ de la…

L’IA d’OpenAI se sert dans un portefeuille crypto, cette nouvelle affaire inquiète

Hors de contrôle, l’IA s’attaque maintenant à des portefeuilles de cryptomonnaies. OpenAI a confirmé que l’un de ses agents d’IA s’est tranquillement servi dans une réserve de monnaie virtuelle. L’année…

Tesla : il s’endort au volant, sa voiture autonome fonce sur des policiers

L’une des voitures d’Elon Musk est impliquée dans un nouvel accident. Son conducteur s’est endormi alors que le mode de conduite autonome Full Self-Driving était activé. Résultat : deux policiers…

Vos jeux mobiles gratuits cachent parfois des mouchards : comment Proton VPN leur ferme la porte

Les jeux mobiles gratuits peuvent embarquer de nombreux outils de qui suivent vos habitudes à votre insu. Une enquête récente de Proton donne une idée de leur présence dans les…

Test Samsung S92H : une expérience TV OLED haut de gamme sans se ruiner

Début 2026, Samsung a annoncé le renouvellement de sa gamme de télévisions. Si le modèle le plus onéreux s’appuie cette année sur la technologie RGB LED, les télévisions OLED de…

Windows 11 corrige enfin ces défauts, votre PC va gagner en confort

Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 11, destinée aux membres du programme Insider. Celle-ci s’accompagne d’un grand nombre d’améliorations et d’autres nouveautés. Le moins que l’on puisse…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.