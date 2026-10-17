Votre forfait Sosh va coûter plus cher, mais vous pouvez encore refuser

Sosh vient d’annoncer une augmentation des prix de certains abonnements, en échange d’une quantité de données mobiles disponibles plus importante. Bonne nouvelle, toutefois : il est tout à fait possible de refuser cette offre.

Vous l’aurez sans doute remarqué, mais cette année, tout augmente. Tout d’abord, on pense bien évidemment à la tristement célèbre crise de la RAM, ou « RAMageddon ». Provoquée par l’explosion de l’intelligence artificielle, celle-ci a poussé certains fabricants à répercuter la hausse des coûts des composants sur les consommateurs. Apple a ainsi procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 €. De son côté, Xbox a augmenté le prix de ses consoles en août dernier.

Mais il n’est pas ici question de quelconques matériels informatiques. En effet, les prix des forfaits téléphoniques ont, eux aussi, tendance à grimper. En juin dernier, le prix du forfait mobile Série Free augmentait une nouvelle fois. Par ailleurs, suite au rachat de SFR, on craignait une augmentation de certains forfaits. Et ce qui devait arriver arriva : RED by SFR a augmenté ses tarifs tout en rendant ses abonnements moins intéressants. De son côté, Bouygues Telecom a procédé à la 4ᵉ augmentation de tarifs en un an sur certains forfaits.

Voici comment refuser l’augmentation de tarif des forfaits Sosh

Et c’est sans compter sur Sosh, l’offre mobile abordable signée Orange. Celle-ci propose actuellement un abonnement limité à 90 Go de données mobiles. Mais, à compter du 17 novembre prochain, celui-ci passera automatiquement à 180 Go.

Par ailleurs, l’opérateur promet 40 Go de données utilisables en Europe (hors Suisse et Andorre), ainsi que dans les DOM. Les autres options du forfait restent inchangées. Le forfait 100 Go, de son côté, gagne seulement 30 Go, pour un total de 130 Go de données mobiles.

Mais cette mise à niveau n’est pas gratuite, loin de là. En effet, Sosh vous demandera de débourser 2 € supplémentaires chaque mois. Cette augmentation peut paraître relativement faible, mais il ne faut pas oublier que les forfaits Sosh sont justement destinés aux utilisateurs les moins fortunés.

Ainsi, si vous ne faites rien, 2 € de plus vous seront automatiquement prélevés tous les mois. Heureusement, il est possible de refuser cette offre. Pour y parvenir, rien de plus simple : il suffit de vous rendre dans votre espace client et de choisir l’option « Renoncer à la proposition ».