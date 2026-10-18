Une guimauve géante dans l’espace ? Cette planète intrigue les astronomes

Les astronomes étudient une exoplanète particulièrement originale. Celle-ci, une géante gazeuse comparable à Jupiter, aurait une consistance proche de celle de la guimauve.

Exoplanète NASA Webb
Crédits : NASA, ESA, Gregory Bacon (STScI)

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Jusqu’à preuve du contraire, oui. Mais il ne faut pas oublier que notre galaxie et les autres comptent d’innombrables exoplanètes plus intrigantes les unes que les autres. On a par exemple pu découvrir une exoplanète en forme de citron sur laquelle il pleut des diamants. Par ailleurs, Tatooine de Star Wars existe vraiment : certaines exoplanètes connaissent des doubles couchers de soleil.

Mais cette fois, le télescope spatial James Webb (JWST) a décidé de pointer ses instruments vers l’exoplanète WASP-17b. L’engin spatial, qui a piégé une molécule fantôme que la science est incapable de nommer, a permis aux scientifiques de faire plusieurs découvertes surprenantes.

Située à environ 1 300 années-lumière de la Terre, l’exoplanète intrigue les scientifiques. Tout d’abord, celle-ci est presque deux fois plus grande que Jupiter. En revanche, sa densité est inférieure. L’astre afficherait donc une consistance dite « super-bouffie », comparable à celle d’une guimauve.

Une planète brûlante

« Les planètes sont capricieuses, et leurs atmosphères complexes et chaotiques », explique Hannah Wakeford, chercheuse à l’université de Bristol. « Le fait que tous ces chiffres se soient accordés pour nous révéler une image aussi structurée et dynamique d’un monde géant situé à plus de 1 000 années-lumière était vraiment passionnant. »

Toutefois, nous déconseillons évidemment aux gourmands de tenter d’y « goûter ». En effet, WASP-17b est extrêmement proche de son étoile. En d’autres termes, il y règne des températures de plus de 1 000 degrés Celsius. D’ailleurs, l’exoplanète est considérée comme une « Jupiter chaude ».

« La théorie prévoit une forte différence de température entre les côtés matin et soir, et WASP-17b correspond parfaitement à cette tendance. Les observations sont pratiquement exactement conformes à nos prévisions », poursuit la chercheuse.

Quoi qu’il en soit, WASP-17b n’est pas la seule planète brûlante à avoir été répertoriée par les scientifiques. On pense par exemple à cette exoplanète qui, rôtie par son étoile, fait avancer la science. Plus près de nous, on retrouve Vénus, qui se trouve être la planète la plus chaude du système solaire, avec une température de surface moyenne d’environ 462 °C.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

2026 sera (sûrement) l’année du premier film de Noël réalisé par IA

La magie de Noël, c’est apparemment quelque chose que l’on peut générer par intelligence artificielle d’après Tom Walsh. L’entrepreneur, à la tête TW3 Entertainment, chercher désormais un distributeur pour son…

Le film Star Wars de Taika Waititi n’aura pas lieu, mais…

En pleine promotion pour son nouveau film, le réalisateur Taika Waititi a coupé court aux derniers espoirs des fans qui souhaitaient le voir réalisé un nouvel opus de Star Wars….

Samsung pourrait sortir son Galaxy S27 beaucoup plus tôt que prévu

Samsung aurait déjà presque fini la phase de pré-production de son futur flagship. Résultat, le Galaxy S27 pourrait être dévoilé plus tôt qu’à l’accoutumée, dès le début de l’année 2027….

Ce conducteur chinois a trouvé l’astuce parfaite pour se débarrasser d’un sabot de stationnement

Depuis quelques jours, une vidéo tournée dans une rue de Lianyungang circule sur les réseaux chinois. Le BYD Fang Cheng Bao Bao 8 y serait filmé en train de quitter…

Yahoo : si vous ne voulez pas de publicités ciblées, il va falloir payer

Yahoo prévient que l’utilisation de ses services Mail, Actualités ou encore Finance sans ciblage publicitaire passera par un abonnement payant. Une date d’entrée en vigueur est déjà fixée. Vous faites…

Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Si vous comptez vous abonner à la plateforme Disney+ pour voir ou revoir les aventures des héros issus de l’univers Marvel, vous devez d’abord vous poser ces 2 questions :…

Samsung Galaxy S27 Ultra : le tout nouveau bloc photo ne serait pas exclusif au modèle Ultra selon cette fuite

À quelques mois de leur sortie, les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S27, sont régulièrement sous le feu des projecteurs. Les indiscrétions sur le matériel, sur…

Cette mise à jour de Linux empêche votre carte AMD de saturer en pleine partie

Les joueurs sur Linux équipés d’une carte AMD d’entrée de gamme connaissent bien les ralentissements liés au manque de mémoire vidéo. La version 7.3 du noyau, sortie cette semaine, s’attaque…

Apple prépare déjà un HomeView qui se tourne vers vous grâce à un bras articulé

À peine sorti, le HomeView d’Apple pourrait bientôt être dépassé par un nouveau modèle plus ambitieux, avec écran géant et bras articulé. Le même dont on entend parler depuis plusieurs…

L’IA Claude recrée Super Mario 64 sur Game Boy Advance, voici le résultat

Un internaute s’est servi de Claude pour créer un « demake » de Super Mario 64. C’est-à-dire une version conçue pour tourner sur une machine moins puissante que la console…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.