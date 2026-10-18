Une guimauve géante dans l’espace ? Cette planète intrigue les astronomes

Les astronomes étudient une exoplanète particulièrement originale. Celle-ci, une géante gazeuse comparable à Jupiter, aurait une consistance proche de celle de la guimauve.

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Jusqu’à preuve du contraire, oui. Mais il ne faut pas oublier que notre galaxie et les autres comptent d’innombrables exoplanètes plus intrigantes les unes que les autres. On a par exemple pu découvrir une exoplanète en forme de citron sur laquelle il pleut des diamants. Par ailleurs, Tatooine de Star Wars existe vraiment : certaines exoplanètes connaissent des doubles couchers de soleil.

Mais cette fois, le télescope spatial James Webb (JWST) a décidé de pointer ses instruments vers l’exoplanète WASP-17b. L’engin spatial, qui a piégé une molécule fantôme que la science est incapable de nommer, a permis aux scientifiques de faire plusieurs découvertes surprenantes.

Située à environ 1 300 années-lumière de la Terre, l’exoplanète intrigue les scientifiques. Tout d’abord, celle-ci est presque deux fois plus grande que Jupiter. En revanche, sa densité est inférieure. L’astre afficherait donc une consistance dite « super-bouffie », comparable à celle d’une guimauve.

Une planète brûlante

« Les planètes sont capricieuses, et leurs atmosphères complexes et chaotiques », explique Hannah Wakeford, chercheuse à l’université de Bristol. « Le fait que tous ces chiffres se soient accordés pour nous révéler une image aussi structurée et dynamique d’un monde géant situé à plus de 1 000 années-lumière était vraiment passionnant. »

Toutefois, nous déconseillons évidemment aux gourmands de tenter d’y « goûter ». En effet, WASP-17b est extrêmement proche de son étoile. En d’autres termes, il y règne des températures de plus de 1 000 degrés Celsius. D’ailleurs, l’exoplanète est considérée comme une « Jupiter chaude ».

« La théorie prévoit une forte différence de température entre les côtés matin et soir, et WASP-17b correspond parfaitement à cette tendance. Les observations sont pratiquement exactement conformes à nos prévisions », poursuit la chercheuse.

Quoi qu’il en soit, WASP-17b n’est pas la seule planète brûlante à avoir été répertoriée par les scientifiques. On pense par exemple à cette exoplanète qui, rôtie par son étoile, fait avancer la science. Plus près de nous, on retrouve Vénus, qui se trouve être la planète la plus chaude du système solaire, avec une température de surface moyenne d’environ 462 °C.