L’IA d’OpenAI se sert dans un portefeuille crypto, cette nouvelle affaire inquiète

Hors de contrôle, l’IA s’attaque maintenant à des portefeuilles de cryptomonnaies. OpenAI a confirmé que l’un de ses agents d’IA s’est tranquillement servi dans une réserve de monnaie virtuelle.

Vol cryptomonnaie
Crédits : 123RF

L’année 2026 aura définitivement été celle de l’intelligence artificielle. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Tout d’abord, l’augmentation du nombre de centres d’entraînement d’IA a provoqué la crise de la RAM. Celle-ci a contraint les fabricants à augmenter considérablement leurs tarifs. Mais ce n’est pas tout. En effet, le créateur de ChatGPT, OpenAI, s’est retrouvé au cœur d’un scandale. Et pour cause : au cours de ce qui devait être un simple test, l’IA s’est permis d’attaquer un véritable site, baptisé Hugging Face.

Et depuis, les choses n’ont fait qu’empirer. Peu de temps après, ChatGPT a piraté une nouvelle plateforme sans qu’on le lui demande. Et l’IA de Google, Gemini, n’est pas en reste. En effet, celle-ci s’est attaquée à trois entreprises le mois dernier. La liste continue avec Claude, l’IA d’Anthropic, qui s’est attaquée à des sites gouvernementaux tout en fabriquant de fausses preuves. Pire encore : celle-ci a inventé de faux témoignages transmis à la police.

Quand l’IA décide de se remplir les poches

Mais revenons à OpenAI, qui se retrouve au cœur d’un nouveau scandale. En juin dernier, un modèle de recherche interne de l’entreprise aurait tenté de s’emparer de cryptomonnaies pourtant sécurisées sur la blockchain. Le modèle, qui appartient à la famille GPT-5.6, devait effectuer une simple mise à jour logicielle d’une application de trading de cryptomonnaies.

Pour mener à bien cette tâche, l’agent d’IA a décidé qu’il avait besoin de fonds. Dans ce cadre, celui-ci a vérifié plusieurs centaines de portefeuilles avant de se servir. Et si aucun véritable ether (ETH) n’a été volé, le propriétaire du compte a dû payer des frais de traitement.

Le créateur de ChatGPT aurait découvert cet incident « en étendant notre surveillance des défauts d’alignement aux traces d’activités antérieures du modèle ». Concernant la tentative de vol de cryptomonnaies, OpenAI explique que « ce cas montre qu’un modèle peut substituer sa propre appréciation du préjudice probable à l’autorisation du titulaire du compte, puis agir sur la base de cette appréciation sans


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Tesla : il s’endort au volant, sa voiture autonome fonce sur des policiers

L’une des voitures d’Elon Musk est impliquée dans un nouvel accident. Son conducteur s’est endormi alors que le mode de conduite autonome Full Self-Driving était activé. Résultat : deux policiers…

Votre forfait Sosh va coûter plus cher, mais vous pouvez encore refuser

Sosh vient d’annoncer une augmentation des prix de certains abonnements, en échange d’une quantité de données mobiles disponibles plus importante. Bonne nouvelle, toutefois : il est tout à fait possible…

Vos jeux mobiles gratuits cachent parfois des mouchards : comment Proton VPN leur ferme la porte

Les jeux mobiles gratuits peuvent embarquer de nombreux outils de qui suivent vos habitudes à votre insu. Une enquête récente de Proton donne une idée de leur présence dans les…

Test Samsung S92H : une expérience TV OLED haut de gamme sans se ruiner

Début 2026, Samsung a annoncé le renouvellement de sa gamme de télévisions. Si le modèle le plus onéreux s’appuie cette année sur la technologie RGB LED, les télévisions OLED de…

Windows 11 corrige enfin ces défauts, votre PC va gagner en confort

Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 11, destinée aux membres du programme Insider. Celle-ci s’accompagne d’un grand nombre d’améliorations et d’autres nouveautés. Le moins que l’on puisse…

Le Googlebook coûte trop cher ? Google aurait trouvé la solution

Google préparerait un nouvel ordinateur destiné aux bourses les plus modestes. Il s’agirait d’une nouvelle série de Googlebooks nettement plus abordables. Au-delà de son célèbre moteur de recherche, Google est…

Test Asus ROG Xbox Ally X20 : un nouvel écran sublime, mais cher payé

Un an jour pour jour après les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, Asus revient sur le segment des consoles portables sous Windows avec la version X20. Si…

Sony ressuscite le Walkman : il est plaqué or et coûte 5 000 euros

Surprise, le Walkman est de retour. Sony lance le NW-WM1ZM3, un produit haut de gamme plaqué or vendu au prix de 5 000 euros et tournant sous Android. Le Walkman…

Nvidia App permet aux agents d’IA de modifier vos paramètres graphiques, voici comment désactiver cette option

Une récente mise à jour de Nvidia App active par défaut une fonctionnalité permettant à des agents d’IA d’interragir et de modifier les paramètres graphiques. On vous explique comment la…

Près de 1 000 € de moins sur la TV LG OLED C6 de 65 pouces : une belle offre sur la gamme 2026

Le LG OLED C6 de 65 pouces perd près de 1 000 € chez Boulanger. Une occasion de l’acheter à bon prix. Deux remises fidélité s’ajoutent à un prix déjà…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.