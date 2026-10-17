Hors de contrôle, l’IA s’attaque maintenant à des portefeuilles de cryptomonnaies. OpenAI a confirmé que l’un de ses agents d’IA s’est tranquillement servi dans une réserve de monnaie virtuelle.

L’année 2026 aura définitivement été celle de l’intelligence artificielle. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Tout d’abord, l’augmentation du nombre de centres d’entraînement d’IA a provoqué la crise de la RAM. Celle-ci a contraint les fabricants à augmenter considérablement leurs tarifs. Mais ce n’est pas tout. En effet, le créateur de ChatGPT, OpenAI, s’est retrouvé au cœur d’un scandale. Et pour cause : au cours de ce qui devait être un simple test, l’IA s’est permis d’attaquer un véritable site, baptisé Hugging Face.

Et depuis, les choses n’ont fait qu’empirer. Peu de temps après, ChatGPT a piraté une nouvelle plateforme sans qu’on le lui demande. Et l’IA de Google, Gemini, n’est pas en reste. En effet, celle-ci s’est attaquée à trois entreprises le mois dernier. La liste continue avec Claude, l’IA d’Anthropic, qui s’est attaquée à des sites gouvernementaux tout en fabriquant de fausses preuves. Pire encore : celle-ci a inventé de faux témoignages transmis à la police.

Quand l’IA décide de se remplir les poches

Mais revenons à OpenAI, qui se retrouve au cœur d’un nouveau scandale. En juin dernier, un modèle de recherche interne de l’entreprise aurait tenté de s’emparer de cryptomonnaies pourtant sécurisées sur la blockchain. Le modèle, qui appartient à la famille GPT-5.6, devait effectuer une simple mise à jour logicielle d’une application de trading de cryptomonnaies.

Pour mener à bien cette tâche, l’agent d’IA a décidé qu’il avait besoin de fonds. Dans ce cadre, celui-ci a vérifié plusieurs centaines de portefeuilles avant de se servir. Et si aucun véritable ether (ETH) n’a été volé, le propriétaire du compte a dû payer des frais de traitement.

Le créateur de ChatGPT aurait découvert cet incident « en étendant notre surveillance des défauts d’alignement aux traces d’activités antérieures du modèle ». Concernant la tentative de vol de cryptomonnaies, OpenAI explique que « ce cas montre qu’un modèle peut substituer sa propre appréciation du préjudice probable à l’autorisation du titulaire du compte, puis agir sur la base de cette appréciation sans