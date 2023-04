Tinder travaille sur une formule à 500$/mois, mais qui va payer ça ?

Tinder pourrait bientôt lancer un nouvel abonnement que vous ne pourrez probablement pas vous offrir. Baptisée Tinder Vault, cette formule coûte en effet la bagatelle de 500 dollars par mois. À ce prix, on ne sait même pas à quelles fonctionnalités supplémentaires les utilisateurs auront droit.

Après son ascension fulgurante au cours des années 2010, force est de constater que Tinder est désormais en perte de vitesse. La concurrence accrue, son image d’applications de rencontres à court terme ainsi que les diverses polémiques autour de son algorithme ont mis à mal l’ancienne reine du secteur. Aujourd’hui, la firme tente donc de se réinventer en commençant par soigner sa réputation, arguant qu’il est possible de trouver le véritable amour d’un simple swipe à droite.

C’est dans cette stratégie que s’inscrit Tinder Vault. Si, sous cet angle, ce nouvel abonnement peut vous paraître intéressant, on vous conseille d’attendre de connaître le prix avant de vous jeter dessus. En effet, Vault coûtera, en théorie, 500 dollars par mois. Rien que ça. L’offre est toujours en développement dans les bureaux de Tinder, mais Mark Van Ryswyk, son CPO, ne cache pas son impatience quant à son lancement. « Je suis toujours en train de me dire : “Je voulais déjà ça hier”. Et, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça », a-t-il déclaré.

Tinder veut lancer un abonnement que vous ne pourrez pas vous payer

À ce prix, il semble légitime de se poser la question de la rentabilité. Quelles fonctionnalités supplémentaires apportent donc Tinder Vault ? Hé bien, pour l’heure, on n’en sait toujours rien. Mark Van Ryswyk refuse encore d’en dire plus sur cette mystérieuse formule, si ce n’est que celle-ci se concentrera avant tout sur les rencontres de qualité. À noter que les formules payantes actuelles de Tinder donnent accès à des swipes illimités, une priorité sur les matchs ou encore une plus grande visibilité du profil.

Quoiqu’il en soit, bien que cela soit effectivement très tentant, il est encore un peu tôt pour tirer sur l’ambulance. Bien que Tinder n’hésite pas à communiquer sur cet abonnement, il est encore possible que le projet soit annulé et ne voit jamais le jour. En outre, si vous trouvez cette formule onéreuse, sachez qu’elle est encore bien loin du prix demandé par The League, une autre application de rencontres du groupe Match, qui coûte 1000 dollars… par semaine.

Source : Fast Company