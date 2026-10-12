Piratage d’ASOS : quelles données personnelles ont été volées après l’envoi d’une notification non autorisée ?

Après la “notification client non autorisée” de la semaine dernière, consécutive à un piratage, ASOS prend la parole et explique quelles données personnelles ont fuité.

La semaine dernière, les utilisateurs de l’application ASOS recevaient une bien étrange notification annonçant que la plateforme de commerce en ligne avait été piratée. L’entreprise avait alors confirmé l’envoi d’une “notification client non autorisée” et annonçait l’ouverture d’une enquête.

Ce 12 octobre 2026, ASOS a finalement contacté ses clients par email pour faire un point sur la situation. La société commence par s’excuser et affirme comprendre l’inquiétude des utilisateurs, pour finir par expliquer ce qu’il s’est produit il y a quelques jours. “Nous avons découvert qu’une personne non autorisée a accédé au compte d’un employé d’ASOS en se faisant passer pour un contact de confiance afin d’obtenir ses identifiants de connexion. Elle a ensuite utilisé ces identifiants pour accéder à des informations hébergées sur certaines plateformes tierces utilisées par ASOS”, apprend-on.

ASOS : les noms et coordonnées des clients ont fuité

Le pirate a accédé à certaines données personnelles, admet ASOS, citant “les noms et coordonnées”. Le service ajoute que “certaines informations non personnelles relatives aux comptes” ont aussi fuité, sans entrer dans les détails sur la nature de ces données. ASOS se veut toutefois rassurant sur trois points :

Les informations de votre carte bancaire n’ont pas été consultées.

Les mots de passe de votre compte n’ont pas été consultés.

Le site web et l’application ASOS ont toujours été et restent sécurisés.

“Vous n’avez aucune action à entreprendre concernant votre compte. Toutefois, nous vous conseillons de rester vigilant face à tout message ou appel inattendu prétendant provenir d’ASOS”, est-il expliqué. Dans ce genre de cas, les menaces les plus immédiates sont en effet les tentatives de phishing. Des cybercriminels peuvent utiliser les informations récoltées dans la base de données d’Asos pour usurper l’identité de l’entreprise et tromper la vigilance des clients.

Si ASOS met en garde contre les courriels, SMS ou appels frauduleux, on nous assure que des mesures ont été prises pour sécuriser la plateforme gérant l’envoi de notifications. Les prochains notifications que vous recevrez de l’application devraient donc être légitimes.