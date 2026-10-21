Google Drive et Google Sheets : panne majeure en cours, les deux services sont inaccessibles

C’est la journée des pannes d’envergure sur le Web. Après Orange, c’est au tour de Google Drive et de Google Sheets d’être impactés : de nombreux utilisateurs des deux services signalent de gros problèmes d’accès aux services.

Plusieurs centaines d’utilisateurs à travers le monde rencontrent d’importantes difficultés pour accéder aux services de stockage et de bureautique en ligne de Google. Les plateformes Google Drive et Google Sheets enregistrent un pic massif de signalements depuis plusieurs minutes, empêchant le chargement des fichiers, l’édition de documents collaboratifs et la synchronisation des données cloud.

Si la cause exacte de l’incident reste à préciser, les utilisateurs font état de messages d’erreur lors de l’ouverture des feuilles de calcul ou d’une indisponibilité totale de l’interface de stockage.

Des signalements en hausse et un retour à la normale attendu

Selon les données fournies par les plateformes de suivi en temps réel telles que Downdetector, la hausse des pannes a été soudaine et touche de nombreux pays. Les utilisateurs rapportent principalement des pannes de connexion au serveur et des blocages sur les outils de la suite bureautique. De notre côté, nous n’avons pas été touchés par cette panne, que ce soit avec Google Drive ou Google Sheets.

Si aucune information n’a encore été donnée par Google, le géant de Mountain View se montre généralement très réactif. Ses équipes techniques devraient rapidement identifier le problème, afin de déployer un correctif dans les plus brefs délais et rétablir l’accès complet aux documents et au service de stockage.

C’est décidément la journée des pannes massives. Plus tôt dans la journée, c’était Orange et Sosh qui ont montré de gros signes de faiblesse, laissant sur le carreaux plusieurs milliers d’utilisateurs.