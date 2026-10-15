Google Home : Gemini comprend enfin quand il doit arrêter de parler

Gemini est bavard. L’assistant de Google a parfois du mal à mettre un terme à une conversation. Ce problème devrait être résolu dans la dernière mise à jour.

Une nouvelle version de l’application Google Home apporte de nombreuses nouveautés et améliorations, dont une partie concerne l’assistant Gemini, pas encore au point sur bien des aspects. Google annonce notamment des façons plus naturelles de conclure une conversation. “Lorsque vous terminez une conversation poliment ou de façon neutre (par exemple en disant « Merci » ), Gemini répond désormais par un bref au revoir chaleureux, tout en restant silencieux et en coupant immédiatement le micro lorsque vous lui demandez explicitement d’arrêter de parler”, explique la firme.

La mise à jour corrige en outre un problème avec la commande « stop », qui pouvait être interprétée à tort comme la fin d’une conversation plutôt que comme l’arrêt de la lecture multimédia, des minuteurs ou des alarmes en cours. Le traitement des demandes audio relaxantes a aussi été revu. Désormais, demander de la « musique relaxante » , de la « musique de spa » ou de la « musique de méditation » diffusera la musique de votre service de streaming configuré par défaut. Jusqu’ici, Gemini répondait à cette requête par des sons d’ambiance comme le bruit blanc ou la pluie.

Gemini devient plus fiable et plus pertinent avec les objets connectés de la maison

L’entreprise ajoute que les réponses météo respectent maintenant l’unité de température préférée (Fahrenheit ou Celsius) définie pour l’ensemble du domicile dans l’application Google Home. Les prévisions météo vocales ne seront ainsi plus dictées dans l’autre unité par erreur. rendez-vous dans Paramètres de l’application Home > Unités de température pour modifier vos préférences. Par défaut, la fonction « Utiliser la même unité partout » est désactivée.

Enfin, sur les écrans intelligents de type Nest Hub, la vitesse de défilement du texte sur l’affichage a été augmentée afin que les réponses visuelles restent synchronisées avec la réponse vocale de Gemini.

Pour le reste, Google communique des améliorations et correctifs concernant la capture vidéo des caméras, l’interface pour contrôler les luminaires, prises et interrupteurs, ainsi que le protocole Matter (pour les ampoules Philips Hue, entre autres).