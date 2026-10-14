Facebook nous donne le contrôle sur l’algorithme : on peut choisir ce qu’on voit dans le flux et les Reels

Vous n’êtes pas satisfait par ce que vous montre l’algorithme de Facebook ? Il est désormais possible de le contrôler grâce à l’IA, afin de personnaliser les contenus affichés dans le flux et les Reels.

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Crédits : Phonandroid

Parfois, on se demande où Facebook a la tête quand il affiche certains contenus dans notre flux ou l’espace dédiée aux Reels, les vidéos au format court. On ne comprend pas toujours pourquoi le réseau social pense que l’on pourrait être intéressé par une publication, un article, une photo ou une vidéo que l’on nous suggère. On porte alors la faute sur le fameux algorithme, qui décide ce qui doit apparaître selon une sélection de critères assez opaque.

L’algorithme devrait bientôt devenir bien plus pertinent. Meta annonce le déploiement d’une fonction basée sur l’IA permettant à l’utilisateur d’expliquer avec ses mots ce qu’il veut voir ou non sur Facebook. Les recommandations s’adaptent instantanément aux instructions données.

L’utilisateur influence l’algorithme par une simple conversation avec l’IA

“Vous pouvez désormais personnaliser votre expérience et interagir directement avec les algorithmes qui classent et recommandent le contenu que vous voyez sur Facebook. Résultat : des recommandations plus pertinentes , plus nuancées et qui vous ressemblent davantage”, explique le géant du numérique. Sur chaque publication, l’option est intégrée au menu à trois points pour un accès simplifié. Ensuite, il suffit de décrire sa demande comme on le ferait avec n’importe quel chatbot IA.

facebook algorithme
Crédit : Meta

Il est aussi possible d’ajouter et de gérer directement les sujets et centres d’intérêt que vous souhaitez voir dans le flux et les Reels. De plus, des boutons « Intéressé(e) » ou « Pas intéressé(e) » donnent un moyen direct de faire savoir à l’algorithme vos goûts. “Nous pourrions vous poser des questions complémentaires pour mieux comprendre ce que vous avez aimé ou moins aimé”, fait savoir Meta, qui espère relancer l’intérêt autour de Facebook en donnant plus de contrôle à ses utilisateurs.

Il est précisé que les systèmes de classements de Facebook vont continuer à déduire nos centres d’intérêt à partir des interactions (les publications aimées et commentées, les vidéos regardées et des milliers d’autres signaux). Mais on pourra désormais agir directement et en toute simplicité sur eux pour améliorer l’expérience.


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