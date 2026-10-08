Chrome 155 prend nativement en charge les images en JPEG XL, qu’est-ce que ça change ?

Chrome rejoint Safari Firefox en ajoutant la prise en charge native des fichiers image en JPEG XL. Voyons ce que ça veut dire pour vous qui surfez régulièrement sur Internet.

Des images, vous en voyez des tonnes sur Internet. Chaque fois que vous lisez l’un de nos articles, que vous regardez à quoi ressemble un jeu vidéo qui vous intéresse, que vous cherchez un lieu sur Maps ou que vous parcourez les memes du moment, entre autres. Un point saute aux yeux : elles n’ont pas la même qualité. Cette dernière va dépendre de l’image d’origine bien sûr, mais aussi du format utilisé pour la mettre en ligne. Comme pour la musique avec le MP3 et le WAV, par exemple, certains formats compressent plus le fichier que d’autres.

Nous sommes largement habitués au JPEG, un peu l’équivalant du MP3 avec son bon compromis entre qualité et taille de fichier. Désormais, vous allez pouvoir compter sur le JPEG XL, que Chrome prend en charge nativement dans sa version 155. Il rejoint ainsi Safari et Firefox 157. Dans son annonce, Google résume les avantages du JPEG XL sur le JPEG : « Il offre une compression 30 à 50% supérieure à celle du format JPEG, une compression sans perte, une prise en charge HDR intégrée, un transcodage JPEG sans perte et plus encore ».

Les images JPEG XL nativement prises en charge dans Chrome

Vous l’aurez compris, une image en JPEG XL conversera plus de détails et sera donc de meilleure qualité que la même en JPEG tout court. Un photographe pourra ainsi faire honneur à ses clichés sans alourdir le chargement de son blog par exemple. Google a en effet mis l’accent sur ce point, ainsi que sur la sécurité des fichiers utilisant ce format.

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Vous pouvez retrouver les détails techniques, plutôt à destination des développeurs ou des amateurs éclairés, sur le blog de Chrome. C’est le genre de nouveauté qui peut passer totalement inaperçue, mais qui va au final rendre votre navigation plus agréable sans que vous le sachiez.