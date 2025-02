Asus dévoile son nouveau Zenfone 12 Ultra, et il nous laisse un peu sur notre faim

L'Asus Zenfone 12 Ultra est officiel. Ses caractéristiques techniques ne sont pas très différentes de celles du modèle antérieur et c'est surtout au niveau de l'IA que cet appareil se concentre.

Oui, Asus est toujours vivant sur le marché des smartphones. En plus de sa gamme gaming ROG Phone, le fabricant continue de lancer chaque année de nouveaux modèles de Zenfone. Le petit nouveau est le Zenfone 12 Ultra, un mobile haut de gamme à la fiche technique assez sérieuse, mais qui manque peut-être un peu d'ambition.

Les évolutions sont en effet timides par rapport à ce que proposait déjà l'Asus Zenfone 11 Ultra. Comme il est de coutume, le constructeur a opté pour une puce plus récente, en l'occurrence l'excellent Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Le Wi-Fi 7 fait son retour et le Zenfone 12 Ultra devient aussi compatible eSIM, fonctionnalité manquante sur son prédécesseur. Et, hormis quelques changements de design, avec notamment l'intégration d'un bloc photo plus élégant, c'est à peu près tout.

Une fiche technique sans beaucoup d'améliorations

Le smartphone bénéficie d'une finition en verre mat soyeux, d'un cadre en aluminium 100 % recyclé, de tranches plates et de coins arrondis, une conception que l'on retrouve sur la plupart des autres appareils dans cette gamme. Il est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Ses dimensions sont de 163,8 x 77,0 x 8,9 mm et son poids atteint 220 g.

L'écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces affiche une définition Full HD+ (2 400 x 1080 pixels) et prend en charge une fréquence de rafraîchissement variable automatiquement entre 1 et 120 Hz. Un mode spécifique donne même la possibilité de monter à 144 Hz, mais uniquement pour le jeu vidéo, sur les titres compatibles.

La batterie dispose d'une capacité de 5 500 mAh. Elle supporte la technologie HyperCharge d'une puissance jusqu'à 65 W avec un chargeur adéquat. La charge sans fil est aussi au rendez-vous et répond aux exigences de la norme Qi 1.3. La partie audio est confiée à deux haut-parleurs stéréo à aimant multiple.

L'appareil photo se compose d'un capteur principal de 50 MP avec stabilisateur gimbal, d'un ultra grand-angle de 13 MP ouvrant le champ de vision à 120°, et d'un téléobjectif de 32 MP autorisant un zoom optique x3 et intégration une stabilisation optique de l'image. La caméra frontale propose quant à elle une définition de 32 MP.

La part belle à l'IA

Comme bien des marques depuis une grosse année, Asus met largement en avant les fonctionnalités d'IA de son terminal. Elles sont alimentées à la fois par des modèles sur le cloud et par le modèle linguistique Meta Llama 3 8B en local. Ce dernier est utile pour accéder à tous les outils d'intelligence artificielle développés par Asus lorsque l'utilisateur est en ligne. Cela est permis par le NPU intégré par le SoC Snapdragon 8 Elite.

Voici les fonctionnalités d'IA annoncées par Asus pour son Zenfone 2 :

AI Transcript 2.0 : transcrit et résume les réunions, identifie les intervenants multiples et traduit les résultats dans différentes langues.

AI Article Summary : condense les articles web en résumés concis.

AI Document Summary : distille rapidement l'essence des PDF, des fichiers Word…

AI Call Translator 2.0 : fournit des traductions en temps réel pendant les appels téléphoniques ou sur les applications de messagerie instantanée.

Circle to Search : permet d'effectuer des recherches instantanées en encerclant les zones de l'écran.

On y ajoute une panoplie d'outils IA liés à l'appareil photo, comme l'AI Tracking, qui maintient le sujet dans le centre du cadre, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal, en vidéo. L'AI Portrait Video 2.0 crée des vidéos de qualité cinématographique avec des effets bokeh

personnalisables et l'AI Voice Clarity réduit le bruit ambiant en temps réel pour améliorer la clarté de la voix pendant l'enregistrement. Des options de retouche photo par IA sont aussi au menu.

Prix et disponibilité

L'Asus Zenfone 12 Ultra est disponible à partir de ce 6 février 2025. Il se décline dans les coloris vert sauge harmonieux, noir ébène luxueux et blanc sakura pur. En France, la version à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui permettait d'accéder à un ticket d'entrée inférieur à 1 000 euros, n'est plus proposée sur cette génération. Une configuration unique est commercialisée, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de 1 099,99 euros. Cette quantité de mémoire vive est sans doute nécessaire pour faire tourner le modèle d'IA en local.

Une offre de lancement valable jusqu'au 28 février 2025 permet toutefois d'obtenir une remise immédiate de 100 euros chez les revendeurs participants. Le smartphone est vendu sur le site officiel d'Asus, via le distributeur France Accessoires et sur Amazon. Nous pourrons bientôt vous partager nos impressions complètes sur ce Zenfone 12 Ultra, puisque nous prévoyons de publier notre test du mobile le 7 février au soir.