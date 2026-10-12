La NASA publie environ 800 Go de données relatives à la mission Artemis II. Au programme : des milliers de photos et vidéos, 8h30 de sons, des images annotées par l’équipage… Une vraie mine d’or accessible gratuitement.

La mission Artemis II a passionné les foules. Avec près de 150 millions de spectateurs sur les plateformes de la NASA entre mars et avril 2026, elle confirme le regain d’intérêt du grand public pour la conquête spatiale. Il faut dire qu’Artemis II a été très riche en enseignements, confirmant par exemple les effets de la vie en apesanteur sur le cerveau humain. Sans oublier tout ce qu’elle a permis de découvrir sur la face cachée de la Lune évidemment.

Et si vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous. La NASA vient de publier plus de 800 Go de données relatives à la mission Artemis II. L’occasion de plonger dans les quelques 11 000 photos et vidéos inédites, d’écouter 8h30 d’enregistrements audio, ou encore de consulter des images annotées directement par les membres de l’équipage. Les passionnés comme les néophytes trouveront forcément quelque chose qui piquera leur intérêt.

Comment accéder aux photos, vidéos et images inédites de la mission Artemis II

D’abord, direction le site Artemis II : Sights & Sounds of Science. Idéal pour démarrer, il regroupe certaines informations par thématiques en les associant à des contenus audio et vidéo encore jamais vus.

Par exemple, le moment où les astronautes ont vu de leurs propres yeux les flashs lumineux engendrés par l’impact de petits fragments rocheux sur la surface de la Lune, ici au niveau de sa face cachée. Un phénomène connu, mais cette fois-ci raconté du point de vue d’un spectateur sur place, en temps réel.

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Une fois que vous aurez parcouru ces données, vous pourrez vous rendre sur la plateforme qui rassemble toutes les données brutes mises en ligne le 7 octobre 2026 par la NASA. Il y a de quoi y passer des heures pour peu que vous preniez le temps d’apprivoiser son fonctionnement.