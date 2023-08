Une banque victime d’un énorme bug laisse ses clients retirer 1000 € même sans argent sur leur compte

Profitant d'un bug informatique touchant une banque, plusieurs personnes ont retiré jusqu'à 1000 € même sans avoir d'argent sur leur compte. La banque s'excuse, sans oublier de préciser que les sommes seront déduites des comptes concernés.



La scène est assez surréaliste. Des dizaines de personnes agglutinées autour de distributeurs de billets (DAB), jouant des coudes pour en retirer plusieurs centaines d'euros. D'autres courent vers le DAB le plus proche parce qu'ils n'ont pas réussi à en atteindre un autre avant qu'il ne soit vide. Rassurez-vous, ce ne sont pas les prémices d'un crash économique mondial ou une fraude à la carte bancaire massive. Un bug informatique a touché la Banque Irlandaise et pendant quelques heures, il était possible de retirer jusqu'à 1000 € même sans avoir d'argent sur son compte.

Plus précisément, des sommes d'argent “virtuelles” sont apparues sur les comptes bancaires des clients de l'établissement. Ils ont pu transférer cet argent sur des comptes Revolut et le retirer comme s'ils possédaient vraiment la somme. Le bug et son exploitation ont bien sûr fait le tour des réseaux sociaux. De nombreuses personnes se sont alors ruées sur les distributeurs et la police a dû intervenir à plusieurs reprises pour disperser la foule.

Un bug de la Banque Irlandaise donne 1000 € aux gens même sans argent sur leur compte

Une fois les billets en poche, les “fraudeurs” se sont pour la plupart précipités dans les magasins pour acheter des produits onéreux. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir beaucoup de monde faisant la queue pour payer une TV toute neuve. Peut-être pensaient-ils que se débarrasser de l'argent rapidement les protégerait d'éventuelles répercussions de la Banque Irlandaise ? Raté.

💰🇮🇪 FLASH – Un bug informatique a permis à des clients de la #BankOfIreland de retirer jusqu’à 1.000 euros aux distributeurs de billets, même sans avoir d’argent sur leur compte. Certains guichets ont été complètement vidés face aux retraits massifs. (Irish Times) pic.twitter.com/MQXNZsLV9A — Mediavenir (@Mediavenir) August 16, 2023

L'établissement bancaire a depuis corrigé le bug et continue de surveiller les transactions afin de s'assurer que tout est rentré dans l'ordre. On ne sait pas quel montant total cela représente (sûrement moins que les 3 millions dérobés par 5 malfrats), mais la banque a précisé que les sommes obtenues en exploitant la faille seront retirées des comptes concernés. De nombreuses personnes risquent donc de se retrouver à découvert dans les jours à venir. Comme on dit, la banque gagne toujours.

Source : Irish Times