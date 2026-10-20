Comment envoyer de gros fichiers depuis un smartphone Android ?

Les solutions natives ne sont pas les plus efficaces pour envoyer de gros fichiers depuis un smartphone Android. Dans certains cas, il vaut mieux passer par un service spécialisé, conçu spécifiquement pour une telle tâche.

L’envoi de fichiers depuis un smartphone Android vers un autre appareil est souvent moins pratique qu’on pourrait le penser de prime abord. Le réflexe des utilisateurs est souvent d’essayer de passer par les services natifs de Google, pré-installés sur son mobile. On peut citer notamment Google Drive et Gmail, qui montrent rapidement des limites lorsque les fichiers atteignent une certaine taille. Les pièces jointes dans Gmail sont restreintes à 25 petits Mo. Au-delà, il faut passer par Drive, qui n’accorde que 15 Go d’espace de stockage gratuit à ses utilisateurs. Les applications de messagerie, comme WhatsApp, imposent aussi une limite assez basse à la taille des fichiers, surtout dans le cas des vidéos.

Une alternative plébiscitée est Quick Share. Sollicité par sa praticité, il permet d’envoyer des fichiers depuis un smartphone Android vers un autre dispositif Android ou vers un PC Windows. Cependant, cela nécessite que les deux appareils se trouvent à proximité l’un de l’autre. Cela ne pose pas de problème si vous souhaitez transférer un fichier entre vos propres appareils, mais pour les envoyer à un autre destinataire, devoir se trouver au même endroit que lui fait perdre de son intérêt à cette fonctionnalité.

Le même problème se pose avec les supports physiques. Ils ne sont utiles que pour un usage personnel ou pour fournir un fichier à un membre de la famille, un ami ou un collègue qu’on voit régulièrement. La plupart des smartphones ne sont plus compatibles avec les cartes micro SD, mais il est toujours possible de transférer des fichiers volumineux sur une clé USB-C. Il faut toutefois un PC doté d’un port USB-C ou s’équiper d’un adaptateur USB-C vers USB-A pour y accéder ensuite sur son ordinateur.

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Dropbox et WeTransfer, les évidences

Les défaillances et inconvénients de toutes ces solutions, qu’on peut qualifier de naturelles, ont incité au développement de meilleurs outils de partage de fichiers volumineux. De nos jours, toutes les plateformes répondant à ce besoin, et visant le grand public comme les professionnels, misent sur le cloud pour allier performances et commodité. Mais chaque service a ses particularités et propose une expérience distincte. C’est pourquoi le choix n’est pas toujours aisé.

Parmi les noms les plus connus, on retrouve Dropbox. Mais comme Google Drive, on se retrouve vite limité par l’espace de stockage du compte si on opte pour l’offre gratuite. Dans ce cas, un fichier ne peut pas excéder 2 Go, ou même 100 Mo s’il s’agit d’un format vidéo. Comptez 10 euros par mois 2 To d’espace de stockage et un transfert de fichiers jusqu’à 50 Go, ou 12 euros par mois pour passer à 3 To et 100 Go. Clairement, Dropbox a perdu de sa superbe au cours des dernières années, et son application Android n’est pas la plus intuitive qui soit.

Autre mastodonte du secteur, WeTransfer est déjà plus intéressant. Avec la formule gratuite, l’utilisateur a droit à 10 transferts par mois, avec une expiration de la disponibilité des fichiers jusqu’à 3 jours, et la possibilité de recevoir et partager jusqu’à 3 Go mensuels. Pour faire sauter ces limites, il faut payer 23 euros par mois. Ici, pas de limites sur la taille des transferts, leur nombre est illimité, et ils n’expirent pas. Sa fiabilité et l’absence de quotas en font une plateforme très populaire dans les entreprises. Mais son tarif élevé le rend moins attractif pour les particuliers.

TransferNow et Smash, les challengers français

Si vous êtes en quête d’un service de transfert de fichiers généreux, TransferNow devrait attirer votre attention. Cocorico, il s’agit d’une plateforme française, ce qui est toujours appréciable. Surtout, son offre gratuite est inégalable sur le marché en ce qui concerne le transfert de fichiers volumineux. Limite de 5 Go par transfert, fichiers disponibles 7 jours, fonction de protection par mot de passe, vous ne trouverez pas mieux sans devoir passer à la caisse. D’autant plus qu’il n’y a pas besoin de s’inscrire, contrairement à ses concurrents.

La formule Premium ne coûte que 6 euros par mois les deux premières années et permet de débloquer les transferts d’une taille de 250 Go, disponibles 365 jours. TransferNow Premium offre 1 To de stockage, une option de récupération des transferts expirés et la possibilité de personnaliser entièrement sa page de téléchargement. Une extension Chrome et Gmail ainsi qu’un complément Outlook sont aussi proposés. Pour un usage occasionnel, l’offre Starter avec 10 Go par transfert, 100 Go de stockage, transferts disponibles 30 jours, suivi des transferts, historique des transferts et aucune publicité peut suffire. Bref, un rapport qualité-prix difficilement égalable.

Chez les Français, on peut aussi citer Smash comme acteur attrayant. Le compte gratuit n’est pas le plus séduisant, puisqu’on est limité à 2 Go par transfert, qui reste accessible jusqu’à 7 jours. Mais l’offre Pro peut répondre à bien de besoins. Elle coûte 4,80 euros par mois si l’on accepte de payer un forfait de 2 ans d’un coup. La taille de transfert devient alors illimitée et les transferts sont disponibles jusqu’à 30 jours. Des options de personnalisation et une intégration Oulook sont aussi de la partie. Ici, c’est surtout la relation entre la limite de transfert et le prix qui nous tape dans l’œil.