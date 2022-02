Qu’est ce qu’un VPN, ses avantages et les critères pour bien choisir ?

Si beaucoup utilisent un VPN, peu en connaissent réellement les principes, le fonctionnement et les critères qui rendent un service meilleur qu'un autre. Voici ce qu'il faut savoir pour tout comprendre des VPN, leurs avantages et surtout comment choisir la bonne solution.

C'est quoi un VPN ?

Un VPN (Virtual Private Network) est à la base utilisé par les entreprises pour offrir à leurs employés un moyen d'accéder au réseau interne ou à des ressources dans le Cloud depuis un ordinateur distant. Cela se fait via une connexion chiffrée qui rend le trafic opaque pour tout tiers non autorisé.

Les VPN commerciaux destinés au grand public se basent sur le même principe, mais n'ont pas la même finalité. Les internautes y ont recours pour garantir leur anonymat, contourner la censure, mais aussi chiffrer leur trafic pour le rendre illisible aussi bien à leur fournisseur d'accès, aux agents gouvernementaux et à tout autre regard indiscret.

Un VPN fonctionne en faisant transiter votre trafic Internet par un serveur privé mis à votre disposition par le fournisseur de service. De sorte que lorsque vous envoyez ou recevez des paquets de données, celles-ci sont acheminées vers la destination depuis le serveur distant et non votre ordinateur ou smartphone. Le VPN se comporte ainsi comme un intermédiaire. L'autre caractéristique importante d'un VPN, c'est le volet chiffrement qui permet de crypter vos communications.

Ces données sont ainsi chiffrées avant de sortir de votre appareil et même votre FAI ne peut y accéder. Si ces informations venaient à être sont interceptées par des tiers, elles seront illisibles. En termes plus accessibles, lorsque vous utilisez un client VPN, vos requêtes sont cryptées avant d'être transmises au serveur. Ce dernier les décrypte avant de les envoyer sur Internet. Au retour, les données sont de nouveau chiffrées par le serveur puis renvoyées vers votre terminal pour être décodées par le client VPN.

Pourquoi un VPN est-il important ?

Une fois que vous avez compris le principe, les avantages d'un VPN coulent de source. La confidentialité est l'un des bénéfices évidents de ce genre de service. Votre FAI est le premier tiers qui peut être gênant. Il détient énormément d'informations sur ce que vous faites en ligne et ces données sont associées à votre adresse IP. Votre trafic passe par ses serveurs et il peut conserver un historique de vos activités.

Et si votre opérateur peut sembler digne de confiance, la justice pourrait l'obliger à dévoiler votre identité en cas de suspicion d'activités illégales. L'exemple le plus évocateur est celui de la Hadopi devenue Arcom depuis le 1er janvier 2022. Dans le cadre de la riposte graduée, la société Trident Media Guard chargée de repérer les adresses IP aux activités douteuses transmet chaque année des milliers de demandes d'identification aux opérateurs.

Des demandes peuvent également venir des forces de l'ordre, du gouvernement ou d'autres tiers détenteurs d'un pouvoir coercitif. Certains FAI peu scrupuleux vont jusqu'à partager des informations de navigation avec des annonceurs. Et c'est sans compter les pirates qui peuvent intercepter vos données sensibles telles que vos coordonnées bancaires lors de transactions sur des sites peu sécurisés.

Le risque est encore plus important si vous vous connectez régulièrement à des Wi-Fi publics. Identifiants, mots de passe, informations de paiement et même votre identité complète peuvent être dérobés par des hackers. D'où l'importance d'un VPN pour vous protéger.

Les avantages

Chiffrer votre trafic : la plupart des VPN utilisent un système de chiffrement AES-256, l'un des plus sécurisés. Pour retrouver la clé de chiffrement via une attaque par force brute, il faudrait des millions d'années à un ordinateur disposant d'une puissance colossale. Vous bénéficiez donc d'une sécurisation à toute épreuve de vos données.

Anonymat : avec les VPN, le principe de l'anonymat ne se limite pas au camouflage de votre trafic. Ils vous permettent également de changer d'adresse IP en empruntant celle du serveur par lequel transitent vos échanges. Ce faisant, il est impossible de remonter à votre PC ou smartphone. Du moins, seul le fournisseur du VPN le pourrait s'il conserve un log de vos activités. D'où l'importance de choisir un VPN no-log (nous y reviendrons).

Accès aux contenus géolocalisés (Ex : Netflix US depuis la France) : certains services populaires ne sont pas accessibles partout dans le monde. Pour d'autres, les contenus ou services proposés varient d'un pays à un autre. Nous pouvons citer plusieurs exemples, mais l'un des plus connus est celui de Netflix. Le catalogue US qui est plus complet que partout ailleurs est accessible uniquement aux États-Unis.

Vous ne pouvez y accéder hors du pays qu'en souscrivant à un VPN compatible Netflix et en choisissant un serveur aux US. On pourrait également citer l'exemple de Molotov.tv. Le service est accessible uniquement en France ou au sein de L'UE si vous disposez d'un abonnement Molotov Plus.

Contournement de la censure : c'est un autre motif très courant qui pousse à l'adoption d'un VPN. Des services, plateformes ou sites web sont parfois interdits dans certains pays qui voient d'ailleurs les VPN d'un mauvais œil. Pour contourner ces restrictions, le VPN s'impose souvent comme l'unique recours.

Il existe plusieurs critères importants qui font la qualité d'un VPN. Plusieurs fournisseurs opèrent sur le marché, mais tous ne se valent pas en termes de qualité de service et de sécurité. Voici dont les points à prendre en compte quand vous choisissez un VPN.

Le choix de serveurs / pays : plus de choix vous avez, mieux c'est. Les meilleurs VPN disposent de milliers de serveurs dans plusieurs pays. Si le nombre de serveurs est important, le choix des pays l'est tout autant. Vous pourrez choisir entre 60 et plus 90 pays selon le service.

Vitesse de connexion : un bon VPN doit offrir des débits ascendants et descendants confortables pour ne pas ralentir votre connexion au point de vous handicaper. Vous devez être en mesure de faire du streaming ou regarder la TV sur Internet dans des définitions élevés. Sur ce point, les meilleures solutions offrent un gage de rapidité et de stabilité.

Protocoles de tunneling : les protocoles de tunneling sont un critère très important pour votre sécurité. Optez pour des VPN prenant en charge les protocoles les plus sécurisés, dont IKEv2, OpenVPN et WireGuard. Certains fournisseurs proposent des protocoles personnalisés. C'est le cas de OpenVPN avec son protocole NordLynx ou encore d'ExpressVPN avec Lightway. Ces protocoles sont tous des implémentations maison de WireGuard.

Juridiction d'accueil du fournisseur : certains gouvernements peuvent forcer un fournisseur de service VPN à conserver un journal de vos activités et à les transmettre sur demande. C'est d'ailleurs pourquoi certains fournisseurs n'hésitent pas à mettre en avant leur localisation hors des territoires membres des alliances de surveillance. Ex : les alliances des 5, 9 et 14 Eyes.

Politique no-log : comme expliqué plus haut, le fournisseur VPN peut conserver un journal de vos activités associées à votre adresse IP. C'est pour cela qu'il est important d'opter pour un VPN no-log. En d'autres termes, un service qui ne crée ni n'enregistre un journal de ce que vous faites sur Internet.

Kill Switch : iwl s'agit d'une fonctionnalité VPN que tous les services (même payants) ne fournissent pas. Elle permet de couper tout trafic entrant et sortant de votre appareil si le VPN venait à rencontrer un problème et donc à ne plus vous protéger. Ce faisant, vous évitez de mettre vos communications à risque.

Réactivité du support : privilégiez les VPN qui ont une bonne section FAQ ainsi qu'un support réactif. Vous pourrez ainsi obtenir des réponses ou une assistance rapide en cas de problème.

Faut-il utiliser un VPN gratuit ?

Tout dépend de votre objectif. S'il est simplement de contourner la censure ou d'accéder à un site web bloqué dans votre pays de résidence, opter pour un VPN gratuit de manière sporadique peut faire l'affaire. Mais ce n'est pas une option conseillée pour ceux qui recherchent avant tout la sécurité. La plupart des VPN gratuits, sinon la quasi-totalité ne sont pas garantis no-log.

En d'autres termes, ils conservent quantité de vos données personnelles et les revendent souvent à des tiers (annonceurs en l'occurrence) pour compenser leur gratuité. De plus, à moins d'opter pour les versions d'essai de services réputés, vous ne pouvez pas êtes sûr de la fiabilité des protocoles utilisés.

Les meilleurs VPN payants

Voilà, vous savez désormais tout des VPN : leurs principes, comment ils fonctionnent ainsi que les critères qui font la qualité d'un service. Si vous recherchez une solution payante et fiable, découvrez notre guide des meilleurs VPN du moment.