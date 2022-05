Comment regarder le Moto GP en streaming ? Quelles chaînes diffusent le grand prix en direct ?

La saison 2022 du Moto GP bat son plein, et le Français Fabio Quartararo a encore de belles courses à effectuer. Mais où peut-on regarder celles-ci pour supporter nos Français ? Nous avons sélectionné les plateformes de streaming pour vous.

Les courses automobiles sont de moins en moins vues comme des sports d'initiés. Bien au contraire : les Français sont toujours meilleurs sur les pistes du monde, et égrènent avec eux de nombreux fans qui ont hâte de voir leurs prouesses. Mais voilà : niveau diffusion, tout cela se corse très vite. L'ancien modèle de la télévision est toujours là, faisant que trouver une chaîne en streaming où regarder les grands prix s'avère plus compliqué qu'on ne le pense, à l'image de la F1. Dans cet article, nous vous offrirons des moyens de profiter du Moto GP en direct.

En France, Canal+ est le seul exploitant du Moto GP 2022. Aussi, pour en profiter, il vous faudra posséder un abonnement à son service, qu'importe lequel. L'avantage est cependant que vous pourrez en profiter aussi bien sur la chaîne TV en Ultra HD que sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette grâce à l'application MyCanal.

Vous n'êtes cependant pas limité à ce seul choix. D'autres pays francophones diffusent le Moto GP 2022 sur leurs chaînes nationales. On peut donc y accéder plus librement. Ces deux chaînes sont la RTBF en Belgique et la RTS en Suisse. Pays francophones oblige, les deux chaînes proposent des commentaires en français.

Attention cependant : vous n'y aurez pas accès en un simple clic. Le site vérifie les adresses IP des visiteurs pour limiter l'accès au contenu aux spectateurs venant de leur pays d'origine. À partir de la France donc, il vous faudra obligatoirement passer un VPN afin de vous poster en Belgique ou en Suisse. Plusieurs solutions VPN existent pour cela, mais gardez en tête qu'il vous faudra un service proposant un certain nombre de gigas de données et une bonne vitesse de connexion pour que votre flux vidéo ne soit pas coupé.

Voici le planning complet des courses du Moto GP 2022 encore à venir, aux heures françaises :

15 mai 2022 : Grand Prix de France (Le Mans)

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 13h30, Moto 2 : 15 heures, Moto GP : 16h30

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

Moto 3 : 4 heures, Moto 2 : 5h20, Moto GP : 7 heures

Moto 3 : 7 heures, Moto 2 : 8h20, Moto GP : 9 heures

Moto 3 : 4 heures, Moto 2 : 5h20, Moto GP : 7 heures

Moto 3 : 5 heures, Moto 2 : 6h20, Moto GP : 8 heures

Moto 3 : 11 heures, Moto 2 : 12h20, Moto GP : 14 heures

En résumé

Où voir le Moto GP 2022 en France ?

En France, seul Canal+ possède les droits de diffusion de la saison 2022 du Moto GP. Un abonnement payant est obligatoire, mais vous pouvez retrouver la diffusion du Moto GP 2022 sur votre TV, votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette.

Pour accéder à un streaming gratuit en français du Moto GP 2022, il vous faudra vous tourner vers les chaînes francophones comme la RTBF en Belgique ou la RTS en Suisse.

Si vous utilisez Canal+, vous pourrez passer par le site Canal+ ainsi que l'application MyCanal disponible sur iOS et Android. Pour les Belges et les Suisses, la RTBF comme la RTS diffusent les courses directement sur leurs sites. Pour y accéder depuis la France, il vous faudra utiliser un VPN.