Zoom : il tue son père en direct devant 20 témoins

Un homme de 32 ans a poignardé son père pendant que celui-ci participait à une visioconférence sur Zoom avec une vingtaine d’autres personnes. Alertée par les témoins, la police a interpellé l’homme qui avait pris la fuite. Les raisons de son geste n’ont pas été précisées par les enquêteurs.

Le monde devient-il fou depuis le confinement et l’épidémie de coronavirus ? Ou plus simplement n’était-il pas déjà fou avant, les conditions sanitaires actuelles ne faisant qu’exacerber la réalité ? Si vous avez ne serait-ce qu’un peu regarder ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux, vous verrez que de nombreux Internautes ont franchi une limite, postant n’importe quoi sur Instagram ou Facebook.

Et nous ne parlons pas des actes de malveillances, comme le « Zoom Bombing », cette pratique qui sévit dans les visioconférences organisées sur l’application Zoom. Profitant d’une négligence dans les réglages par défaut des réunions virtuelles, certaines personnes s’y incrustaient pour diffuser des messages de haine et des contenus à caractère pornographique. Depuis, Zoom a corrigé le tir et il est plus difficile pour ces personnes de trouver une conférence où sévir.

Devant une vingtaine de témoins

En voici un autre exemple, rapporté par nos confrères britanniques de la BBC et mettant en scène, cette fois aussi, l’application Zoom. Thomas Scully-Powers, citoyen américain de 72 ans habitant le comté de Suffolk, dans l’état de New York aux États-Unis, participait jeudi 21 mai à une réunion virtuelle avec une vingtaine d’autres personnes. Pendant cet événement, Dwight Powers, son fils, est apparu et a poignardé son père. Ce dernier a succombé à ses blessures, tandis que le fils prenait la fuite par la fenêtre devant les témoins du crime.

La Police a été alertée du problème par les participants à la réunion, mais elle a eu du mal à localiser la victime, les témoins ne connaissant pas son adresse exacte. Le rapport des enquêteurs signale que Dwight Powers s’était enfui à Amityville (ça ne s’invente pas), un quartier de l’une des communes de Suffolk, où il a été retrouvé. Il est à l’hôpital, souffrant de blessures légères. L’homme, âgé de 32 ans, sera interrogé quand il en sortira afin de s’expliquer sur les raisons de son acte. Il est d’ores et déjà poursuivi pour meurtre au second degré.

