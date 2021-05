Zenfone 8 : 100€ de remise pour toute précommande chez la Fnac

Du 12 au 31 mai prochain (inclus), profitez d’une remise de 100€ pour toute précommande d’un Zenfone 8 (version 8Go/128Go) sur le site de la Fnac avec le code “Zenfone8”. Découvrez les détails de l’offre et le descriptif de ces nouveaux smartphones dans cet article.

Découvrir l’offre

La marque ASUS vient tout juste d’annoncer ses derniers Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip avec une belle surprise ! Tout d’abord, les amateurs de la Flip caméra dévoilée avec le Zenfone 6 et reconduite sur le Zenfone 7 ne seront pas déçus puisque le nouveau Zenfone 8 Flip reprend le même concept qui en a fait le succès auprès d’une communauté de créateurs de contenu. Sa capacité à proposer les mêmes qualités photo et vidéo à l’avant comme à l’arrière a su séduire de nombreux influenceurs et vloggeurs. C’est donc logiquement qu’ASUS nous offre cette troisième itération.

Mais c’est surtout avec son Zenfone 8 qu’ASUS créé la surprise avec une proposition hors du commun ! En cultivant sa différence avec les autres smartphones du marché, le constructeur nous propose un smartphone de taille compacte qui ravira les petites mains sans toutefois faire de compromis sur la performance. Petit passage en revue des 5 points à connaître sur LE smartphone compact de 2021.

Zenfone 8 : design et performances

Le Zenfone 8 redéfinit le design pour offrir des performances ultimes sans être lourd ni encombrant. Le revêtement arrière incurvé en 3D s'adapte parfaitement à la paume de la main pour une prise en main des plus confortables et un contrôle total. Au dos, le tout nouveau verre antireflet lui confère un aspect net et élégant en limitant les traces de doigts. C’est également le premier smartphone de la marque à proposer une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP68 pour pallier aux imprévus du quotidien. Le système d'exploitation ZenUI 8 allie lui fluidité, vitesse et simplicité. Il inclut le tout nouveau mode une main, qui permet aux utilisateurs d'atteindre n'importe quelle partie de l'interface facilement et sans effort avec leur pouce. Combiné aux dimensions ergonomiques du Zenfone 8, il offre une facilité d'utilisation inégalée.

Du côté des performances, pas de compromis puisqu’ASUS a équipé son Zenfone 8 de la nouvelle plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G accompagnée d’une puce graphique Adreno™ 660. A date il s’agit donc de la plateforme la plus performante sur Android. La mémoire vive et le stockage ne sont pas en reste puisqu’il existe une version 16Go de RAM en LPDDR5 et un espace de stockage allant jusqu’à 256 Go en UFS3.1. Le Zenfone 8 est tout bonnement le plus puissant de sa catégorie en plus d’être le plus compact des smartphones ASUS.

Un nouveau Mode Batterie qui permet de choisir entre autonomie et performances

Malgré son format compact, le Zenfone 8 contient une puissante batterie haute capacité de 4000 mAh qui lui permet de fonctionner plus longtemps et un adaptateur HyperCharge de 30 watts pour un chargement rapide. Le nouveau Mode Batterie intégré à l’interface ZenUI 8 permet aux utilisateurs de choisir entre l'autonomie et les performances en fonction de leurs besoins, avec plusieurs modes automatiques préconfigurés. Le Mode Avancé permet aux utilisateurs d'affiner les paramètres de performance de la batterie en fonction de leurs goûts.

Le Zenfone 8 prend un soin particulier de sa batterie afin d'en prolonger la durée de vie et prévenir son usure. Le système d'entretien de la batterie dispose ainsi d'une variété d'options paramétrables et personnalisables notamment la charge constante, la charge programmée et la limitation de charge. Il existe également une gestion avancée des applications qui limite les applications inactives en arrière-plan afin de réaliser jusqu'à 67% d'économies d'énergie supplémentaires. En conditions optimales, le chargement du téléphone s’effectue en 25 minutes pour 60%, et en 80 minutes pour 100% grâce à son chargeur 30W.

Photos et vidéos : un capteur principal de 64 MP et de nouvelles fonctionnalités vidéo

L’objectif grand-angle principal Sony IMX686 de 64 MP offre une résolution sans précédent et une grande sensibilité à la lumière pour des photos de qualité de jour comme de nuit. Le deuxième objectif ultra-grand angle Sony IMX363 de 12 MP offre encore plus de liberté pour les compositions, et peut également réaliser d'incroyables macrophotographies. Associé au capteur principal, l'objectif ultra-grand angle permet également de réaliser des clichés HDR impressionnants et des photos en basse lumière, en augmentant la luminosité des images sombres jusqu'à 4 fois.

La caméra avant Sony IMX663 offre d'excellents selfies tout en prenant le moins de place possible sur l'écran, et elle prend également en charge l'autofocus à double pixel pour des images nettes et précises. Le Zenfone 8 offre une expérience d'enregistrement vidéo comme aucun autre smartphone. La caméra grand angle propose un enregistrement vidéo 8K 30 fps à la pointe de l'industrie avec stabilisation électronique de l'image, et la caméra ultra grand angle offre un enregistrement 4K 60 fps, permettant aux utilisateurs de capturer chaque moment avec des détails de haute qualité.

Cette génération est dotée de nouvelles fonctionnalités vidéo, notamment HyperSteady, Free Zoom et le mode vidéo Pro pour donner aux vidéos une touche professionnelle. Grâce à ses trois microphones, le Zenfone 8 enregistre un son de haute qualité pendant la prise de vue, et l'audio peut également être optimisé avec des fonctions telles que Wind Filter, Mic Focus et Acoustic Focus pour se concentrer sur les sons des objets sélectionnés et les isoler.

Un écran AMOLED certifié HDR10+

L'écran AMOLED ultra-rapide de 120Hz du Zenfone 8, avec son temps de réponse de 1ms, garantit un affichage fluide et des images sans flou. En collaboration avec la société de traitement visuel Pixelworks, leader du secteur, il offre des visuels réalistes avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 112%, affichant chaque couleur encore plus fidèlement et avec plus de précision grâce à un Delta E inférieur à 1.

L'écran est également certifié HDR10+ pour faire ressortir les détails, même dans les scènes les plus sombres. Il est protégé par le nouveau verre Corning® Gorilla® Glass Victus™. L'écran de 5,9 pouces du Zenfone 8 a la taille parfaite pour une utilisation à une main. Le tout nouveau mode à une main offre aux utilisateurs un contrôle complet et confortable en utilisant uniquement leur pouce – un glissement vers le bas depuis le bord de l'écran réduit la taille de la fenêtre et met toutes les commandes à portée de main. Les utilisateurs peuvent même régler la hauteur de la fenêtre en fonction de leurs préférences.

Et s’il fallait vous donner une autre raison de craquer pour ce smartphone au format compact mais performant, une offre de précommande d’une remise de 100€ est actuellement disponible sur le site de la FNAC en entrant le code promo « Zenfone8 » du 12 au 31 mai 2021 sur la version la plus abordable en 8Go/128Go. Cette offre est valable sur les deux coloris noir et argenté mais ne tardez pas car les quantités sont limitées.

Découvrir l’offre

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Asus.