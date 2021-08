Z Fold3 5G, Z Flip3, Buds2, Watch4… les promos sur les nouveautés Samsung commencent aujourd’hui !

Après nous avoir impressionnés avec des technos incroyables, Samsung a décidé de nous impressionner avec des promos tout aussi incroyables.

Smartphones Samsung Galaxy Z Fold3 5G et Z Flip3

Commençons avec le Samsung Galaxy Z Fold3 5G, certainement ce qui se fait de plus avancé en matière de smartphone aujourd’hui. Avec son écran Dynamic AMOLED pliable qui peut offrir une surface d’affichage allant jusqu’à 7,6 pouces et un taux de rafrai 120 Hz et un processeur SnapDragon 888, le Galaxy Z Fold3 R5G n’embarque que le nec plus ultra en matière de composants. Et, quelle que soit la couleur que vous allez choisir (Phantom Black, Phantom Green ou Phantom Silver), ce smartphone disponible à partir de 1799 euros en 256 Go et de 1899 euros en 512 Go pourra voir son prix largement baisser en fonction de vos choix ! Le détail des bonus est listé ci-dessous.

Voir l'offre sur le Galaxy Z Fold3 5G

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 n’est pas en reste et Samsung réalise là encore une prouesse technique avec ce smartphone pliable dont l’écran principal Dynamic AMOLED 2X offre une surface de 6,7 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est disponible dans les coloris crème, lavande, vert, noir, gris, blanc et rose. Le prix conseillé est de 1059 euros pour la version à 128 Go de mémoire interne et de 1109 euros pour la version 256 Go.

Voir l'offre sur le Galaxy Z Flip3

Quel que soit le modèle de smartphone pliable que vous choisirez, vous pourrez bénéficier de nombreux bonus valables du 27 août au 20 octobre :

Tout d’abord si vous choisissez de faire reprendre votre ancien téléphone , en plus de la valeur de la reprise, vous bénéficierez d’un bonus automatique de 100 euros .

, en plus de la valeur de la reprise, vous bénéficierez d’un . Mais cela ne s’arrête pas là, car vous obtiendrez également, 5% du montant de votre achat en points Rewards , c’est-à-dire un bon d’achat que vous pourrez dépenser quand bon vous semble sur la boutique Samsung.

, c’est-à-dire un bon d’achat que vous pourrez dépenser quand bon vous semble sur la boutique Samsung. Vous profiterez également d’une offre de remboursement pouvant aller jusqu’à 150 euros pour l’achat d’un Galaxy Z Fold3 ou d’un Galaxy Z Flip 3 s’il est accompagné d’un accessoire éligible.

pour l’achat d’un Galaxy Z Fold3 ou d’un Galaxy Z Flip 3 s’il est accompagné d’un accessoire éligible. L’ assurance Samsung Care+ 1 an est offerte , ce qui vous protège contre les dommages même accidentels. Vous bénéficierez alors du service de réparation Samsung avec la garantie d’avoir des pièces d’origine Samsung en cas de problème.

, ce qui vous protège contre les dommages même accidentels. Vous bénéficierez alors du service de réparation Samsung avec la garantie d’avoir des pièces d’origine Samsung en cas de problème. Et enfin, vous pourrez profiter de 150 euros de remise exceptionnelle sur une sélection d’accessoires.

Galaxy Watch4

Les Watch3 étaient déjà des références dans le domaine, les Samsung Galaxy Watch4 et Watch4 Classic viennent enfoncer le clou. Design soigné, nouvelle interface Wear OS avec une surcouche Samsung particulièrement réussie, fonctionnalités ultra-complètes… le must en matière de montres connectées dont les prix débutent à 259,10 euros pour la Watch4 et 319€ pour la Watch4 Classic.

Voir l'offre sur les Galaxy Watch4 et Watch 4 Classic

Là encore les bonus pleuvent, quel que soit le modèle choisi :

Vous bénéficiez de 50€ de crédit sur Google Play .

. En plus, ce sont 10% du montant de la montre qui vous seront attribués en points Samsung Rewards , à dépenser pour vos achats ultérieurs.

, à dépenser pour vos achats ultérieurs. Si vous faites reprendre votre ancienne montre connectée, vous bénéficierez automatiquement d’un bonus de 50€ .

. Un bonus de 50€ supplémentaire s’ajoute s’il s’agit d’une montre connectée Samsung.*

*Attention ce dernier bonus ne sera actif que du 16 aout au 5 septembre 2021 et si vous achetez une Galaxy Tab S6 Lite avec votre montre. Elle vous permettra de bénéficier d'un back cover gratuit.

Galaxy Buds 2

Enfin, les écouteurs ultra-performants à réduction de bruit disponibles en noir, vert, blanc et lilas pour 149 euros bénéficient également d’un bonus :

5% de son montant en points Rewards Samsung à dépenser quand vous voulez sur la boutique Samsung.

Voir l'offre sur les Galaxy Buds2

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.