Procurez-vous le Xiaomi Redmi Note 9S sous la barre des 200 € grâce à cette offre à durée limitée

Jusqu’au dimanche 21 juin 2020 à 23h59, Cdiscount propose une réduction sur l’excellent smartphone Xiaomi Redmi Note 9S. Il est ainsi possible de se le procurer dans sa variante 64 Go pour 199,90 € dans les coloris bleu aurore, gris interstellaire et blanc glacier.

a la recherche d’un smartphone performant sous la barre des 200 euros ? Le Xiaomi Redmi Note 9S est un excellent choix. Ce dernier fait actuellement l’objet d’une offre promotionnelle sur le site de l’enseigne Cdiscount. Le marchand le propose dans sa variante 64 Go à 199,90 € (avec garantie européenne de 2 ans) jusqu’au dimanche 21 juin 2020, dans la limite de 2500 pièces pour la version 64Go et 2000 pièces pour la version 128Go.

Le Xiaomi Redmi Note 9S, arbore un écran 6,67 pouces de définition FHD+, embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 720G couplé à 4 Go de mémoire RAM et un stockage interne de 64 Go extensible jusqu’à 512 Go. La partie photo est assurée par un quadruple capteur de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

Il intègre également l’infrarouge, un port jack 3.5 mm, un port USB type C le Bluetooth 5.0 ainsi qu’une batterie grande capacité de 5 020 mAh compatible charge rapide 18W. Le tout tourne sous Android 9 avec l’interface épurée MIUI 10. La variante avec 128 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM est également à un bon prix : 279,90 €.

