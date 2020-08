Le Xiaomi Redmi Note 9S, avec une coque et un film de protection d’écran à 229 €

Ce bon plan de la Fnac vous permet de bénéficier d’une remise de 45 € sur le prix de ce pack comprenant l’excellent Xiaomi Redmi Note 9S ainsi que deux accessoires indispensables si vous avez l’habitude de mener la vie dure à votre smartphone. Il s’agit du modèle gris, vendu 229 €.

Le Redmi Note 9S a été récemment mis sur le marché par le constructeur chinois, aux côté des Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro (lire notre article sur les trois Xiaomi Redmi Note 9 comparés). Ce modèle offre un excellent rapport qualité / prix, avec son écran LCD de 6,67 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels). Ce dernier est percé d’un trou très discret qui abrite le capteur photo de 16 mégapixels, qui réalise les selfies.

Le processeur qui équipe le Redmi Note 9S est un Qualcomm Snapdragon 720G. Il offre un bon niveau de performances. Il est assisté de 4 Go de mémoire. L’espace de stockage est de 64 Go (extensible par ajout d’une carte mémoire microSD). Le lecteur d'empreintes digitales est placé sur le bord droit du smartphone.

Pas moins de quatre capteurs photo sont présent au dos du Redmi Note 9S. Le capteur principal capture des clichés en 48 mégapixels. Le second, de type grand angle, a une définition de 8 mégapixels. Les deux derniers, de 5 et 2 mégapixels, sont dédiés respectivement au mode macro et aux effets de profondeur appliqués au mode Portrait (effet Bokeh). Les vidéos peuvent être capturées en Full HD ou en 4K.

Le reste de l’équipement est composé d’un port USB de type C, d’une prise casque et d’un haut-parleur (son mono). Enfin, la batterie du Redmi Note 9S a une capacité de 5020 mAh. Et son chargeur de 18 watts permet de la recharger rapidement.

