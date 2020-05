Le très bon Xiaomi Redmi Note 8T est à prix réduit, profitez-en vite !

Si vous cherchez le Redmi Note 8T en promotion, sachez que le smartphone de Xiaomi proposé dans sa version 64 Go par Leclerc fait l’objet d’une réduction de prix non négligeable. Une offre intéressante qui est limitée dans le temps !

Les bons plans smartphone continuent de fleurir ! Après le Reno 2, le A5 et le A9 2020 de la gamme Oppo, c’est au tour d’un tĂ©lĂ©phone Xiaomi de bĂ©nĂ©ficier d’une promotion.

Ainsi, jusqu’au samedi 23 mai 2020 inclus, l’enseigne Leclerc propose Ă ses clients d’acquĂ©rir le très bon Redmi Note 8T Ă prix rĂ©duit. AffichĂ© Ă 199 euros, le smartphone voit son prix baisser Ă 179 euros ; soit 20 euros de remise immĂ©diate. En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts pour un retrait du produit en magasin.

Disponible en trois coloris au choix (bleu, gris ou blanc), le Redmi Note 8T de Xiaomi est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran de 6,3 pouces (rĂ©solution de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 665, d’une mĂ©moire vive de 4 Go RAM, d’un espace de stockage de 64 Go, d’un capteur arrière de 8 MP + 2 MP + 2 MP, d’un capteur avant de 13 MP et d’une batterie de 4000 mAh. Pour la connectique, on retrouve une prise jack 3,5 mm et un port USB Type-C et la reconnaissance faciale. Enfin, l’appareil est fourni avec un Ă©tui flexible, un adaptateur d’alimentation, un outil de retrait de la carte SIM et un câble USB-C.