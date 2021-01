Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro passe sous la barre des 150 €, vite !

Déjà en promo dans le cadre des soldes d'hiver, le Redmi Note 8 Pro profite d'une réduction supplémentaire de 40 € chez Cdiscount via une ODR. Son prix passe ainsi sous la barre des 150 €. Un tarif jamais vu auparavant.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez prévu d'acheter un smartphone performant et pas cher pendant les soldes d'hiver, voici une belle occasion à ne pas rater. Le populaire Xiaomi Redmi Note 8 Pro est à petit prix chez Cdiscount. Commercialisé au prix conseillé de 249 € chez la concurrence, le smartphone est à 149,90 € sur le site du marchand.

Le tarif affiché est de 189,90 €, mais c'est sans compter l'offre de remboursement de 40 € que propose Cdiscount en ce moment. Appliquez-la et le smartphone revient en tout et pour tout à 149 € et poussière. À ce prix, vous avez un smartphone milieu de gamme équipé d'un processeur Helio G90T optimisé pour le gaming. Il est épaulé par 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour la version en promo.

Il reste possible d'ajouter du stockage supplémentaire via le port microSDX en exploitant le second slot destiné aux cartes SIM. Et pour la partie photo, vous profitez d'un quadruple capteur dont un module principal grand angle de 64 MP et d'un ultra grand angle de 8 MP. L'ensemble assure des prises de bonne facture dans des conditions d'éclairage acceptables.

Cliquez ici pour voir les conditions de l'ODR de Cdiscount. Celle-ci est valable dès maintenant et jusqu'au 28 février 2021. Mais le prix de base du Redmi Note 8 Pro devrait repartir à la hausse incessamment. Achetez-le à son prix le plus bas avant qu'il ne soit trop tard.