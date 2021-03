L’excellent Xiaomi Redmi Note 10 Pro sous les 275€ avec un code promo

Vous souhaitez vous procurer le Redmi Note 10 Pro à un bon prix ? Profitez de ce bon plan Rue du Commerce qui vous permet d'acheter l'excellent smartphone de Xiaomi sous les 275 euros avec un code promotionnel. Une offre intéressante qui est à ne pas manquer !

Poursuivons notre série de bons plans consacrée à l'univers de la téléphonie. Après le Samsung Galaxy S20 FE (5G) à la Fnac, c'est au tour du Redmi Note 10 Pro de faire l'objet d'une bonne affaire sur le site Rue du Commerce.

Jusqu'au vendredi 2 avril 2021 à 10 heure précises, le smartphone du constructeur Xiaomi disponible dans un coloris gris est à exactement 274 euros au lieu de 299 euros. Afin d'obtenir les 25 euros de réduction, il suffit de saisir le code FINDEMOIS25 au cours de l'étape du panier. Du côté des frais de port, ils sont offerts dans le cas d'une livraison en point retrait.

Dévoilé au début de l'année 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone compatible 4G qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz), d'un processeur Snapdragon 732G, d'une mémoire RAM de 6 Go, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5020 mAh compatible charge rapide 33W et du système d'exploitation mobile Android 11. La partie photo est assurée par la présence d'un quadruple capteur de 108 + 8 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.