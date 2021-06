Redmi 9A à petit prix : le smartphone de Xiaomi est vraiment pas cher

Si vous recherchez un smartphone pas cher avec un petit budget, l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, Electro Dépôt propose une belle affaire sur l'achat du Redmi 9A. Le smartphone de Xiaomi est en effet sous les 90 euros seulement.

Rendez-vous chez le site marchand Electro Dépôt pour acquérir le Redmi 9A à un petit prix. Disponible dans un coloris bleu ou gris, le smartphone de Xiaomi est vendu à exactement 83,98 euros. L'offre proposée par le revendeur étant à durée indéterminée, il est conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter.

Le Redmi 9 de Xiaomi est un smartphone équipé d'un écran HD+ de 6,53 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels, d'un processeur MediaTek Helio G25 Octa-core cadencé à 2 GHz, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go par l'intermédiaire d'une carte microSD), d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la photo, on retrouve un capteur principal de 13 MP et un capteur frontal de 5 MP. Garanti deux ans, le téléphone est fourni avec un câble USB, un adaptateur secteur et un kit piéton.