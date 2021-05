Redmi 9 pas cher : le smartphone de Xiaomi est à un bon prix chez Cdiscount

Vous avez un budget de 100 euros pour l'achat d'un smartphone Xiaomi ? Si c'est le cas, vous allez peut-être trouver votre bonheur grâce à ce nouveau bon plan. Sur le site Cdiscount, sachez qu'il est possible d'acquérir le Redmi 9 pour seulement 99 euros.

Alors que Cdiscount donnait la possibilité d'avoir le Realme 6i à moins de 110 euros, le site marchand français suggère une offre intéressante sur un smartphone signé Xiaomi.

Actuellement, le Xiaomi Redmi 9 est vendu à seulement 99 euros chez Cdiscount. Pour information, les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile ou en point relais et le produit est vendu par un vendeur tiers dont sa note moyenne est de 4,7/5.

Dévoilé au début du mois de juin 2020, le Redmi 9 de Xiaomi est un téléphone équipé d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Helio G85, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible via carte microSD), d'une batterie de 5020 mAh compatible avec la recharge rapide 18W et du système d'exploitation mobile Android 10. Pour la photo, on retrouve un quadruple capteur dotéd'un capteur principal de 13 MP, d'un capteur ultra grand angle de 8 MP, d'un capteur de profondeur de 2 MP et d'un capteur macro de 5 MP.