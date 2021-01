Le Xiaomi Poco M3 128 Go est à moins de 150 € pour les soldes d’hiver

Déjà très accessible comme smartphone, le Xiaomi Poco M3 voit son prix chuter à l'occasion des soldes d'hiver 2021. Habituellement vendu 199 € chez Cdiscount, il est à 149,90 € en ce moment. Vous profitez d'une belle réduction de 25%.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C'est parti pour les soldes d'hiver 2021 après deux semaines de retard sur le calendrier initial. C'est encore une belle occasion pour ceux qui recherchent une opportunité pour acheter un nouveau smartphone. Difficile de trouver une offre plus percutante que celle de Cdiscount sur le Xiaomi Poco M3, un smartphone d'entrée de gamme dont les performances tiennent la route pour son prix.

Malgré son positionnement, le Xiaomi Poco M3 n'a pas grand chose à envier à un smartphone milieu de gamme. C'est en tout cas le constat que nous avons fait pendant notre test du mobile. Sa configuration lui permet d'assurer un usage confortable au quotidien. Le smartphone embarque en effet un SoC Snapdragon 662 avec 8 cœurs Kryo 260 cadencés à 2,0 GHz. Le GPU Adreno 610 assure quant à lui les traitements graphiques.

L'ensemble est épaulé par une mémoire vive de 4 Go et 128 Go de stockage interne. Et pour les plus gourmands en espace, un port microSD séparé des deux emplacements nano-SIM permet d'ajouter du stockage supplémentaire jusqu'à 512 Go. Avec son triple capteur photo, le Poco M3 de Xiaomi assure de belles prises dans les bonnes conditions à l'arrière comme pour les selfies.

On finit sur le plus bel atout du smartphone qui est son autonomie. La batterie est en effet d'une capacité de 6000 mAh, un seuil assez rare pour être souligné. Si vous avez craqué pour ce modèle, il y a une bonne raison de lui ouvrir un peu plus votre cœur. Dans le cadre des soldes d'hiver 2021, Cdiscount propose une belle réduction de 25%, faisant passer son prix de 199 € à 149,90 €.

A ce prix, c'est clairement une occasion à ne pas rater. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs bons plans sur Cdiscount pour les soldes d'hiver.