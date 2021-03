Xiaomi Poco M3 : profitez vite de ce bon plan pour l’avoir à moins de 100 €

Le smartphone Xiaomi Poco M3 fait l'objet d'un bon plan très intéressant à ne pas rater. Cdiscount le propose à 109,95 €. De plus, un code promo donnant droit à 12 euros de réduction permet de faire passer son prix sous la barre des 100 euros.

Ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de ce bon plan qui permet d'acheter le Xiaomi Poco M3 sous la barre des 100 euros. Pour bénéficier des 12 euros de réduction, il faut une fois ajouté au panier, renseigner le code promo 12CHANCE dans le champs prévu à cet effet. Le prix du smartphone passe alors à 97,95 €.

Le Poco M3, malgré son prix dispose d’une fiche technique qui est loin d’être rédhibitoire. Ce dernier embarque le processeur Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne que les gourmands en espace pourront toujours étendre avec une carte microSD. Coté affichage, le terminal est équipé d'un écran de 6,53″ en définition Full HD+. Son autonomie est assuré par une imposante batterie de 6000 mAh compatible avec une recharge rapide de 18 W (chargeur de 22,5W fourni dans la boîte).

Venons-en à présent à la partie photo du Poco M3. On retrouve un triple capteur composé de la sorte : un module principal de 48 MP, un capteur macro et un ToF de 2 MP chacun. À l’avant, on retrouve un capteur selifie de 8 MP. Un smartphone pas cher, performant et polyvalent, qui a de quoi satisfaire les besoins quotidiens de l’utilisateur moyen. Le tout à un tarif très aguicheur.

