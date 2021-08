Xiaomi Mix 4 : la marque abandonne le système anti-vol qui permet de tracer le smartphone

Le Xiaomi Mix 4 n'embarquera finalement pas de système anti-vol et anti-perte permettant de localiser le smartphone quoi qu'il arrive via eSim. Quelques jours après la présentation du smartphone, la firme chinoise a fait marche arrière. Visiblement, le service n'est pas conforme aux réglementations en vigueur en Chine. Le projet a donc été abandonné.

Il y a quelques jours, Xiaomi a levé le voile sur le Mix 4, son premier smartphone avec un capteur photo pour les selfies caché sous l'écran. Il s'agit aussi du premier téléphone du marché à embarquer le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm.

Lors de la présentation, Xiaomi a annoncé un nouveau système anti-vol qui permet de retrouver un smartphone perdu ou subtilisé par une personne malveillante. Grâce à une eSim, une carte inamovible directement soudée à la carte mère du smartphone, le constructeur proposait de suivre à la trace le Mix 4 même si la carte SIM était enlevée. Cette sécurité, en théorie très efficace, devait permettre de localiser un smartphone quoi qu'il arrive, un peu à la manière d'une balise AirTag ou SmarTag.

Xiaomi annule le système anti-vol avec eSim quelques jours après l'annonce

Malheureusement, ce système anti-perte ne sera pas proposé sur le Mix 4. Dans un message publié sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Xiaomi a annoncé l'annulation du projet. L'aspect technique du service ne répond visiblement pas “aux réglementations nationales en vigueur” en Chine.

“Cette technologie n'a pas été approuvée. Par conséquent, nous annulons le service en ligne, et nous nous excusons sincèrement auprès des utilisateurs ici présents”, détaille le groupe chinois. Cette annonce survient 3 jours avant l'arrivée du téléphone dans les magasins chinois le lundi 16 août 2021. En Chine, il sera vendu au prix de départ de 4999 yuans (658 euros).

Pour mémoire, le Xiaomi Mix 4 ne sera pas commercialisé en dehors du marché chinois. N'espérez pas voir débarquer le smartphone en France. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs plans de la marque chinoise. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.