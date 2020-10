Mi TV Stick moins cher : la clé HDMI de Xiaomi sous les 30€

Votre téléviseur n'est pas compatible avec la technologie Smart TV et vous voulez retrouver vos applications de streaming préférées ? Chez Cdiscount, il existe la clé HDMI de Xiaomi baptisée Mi TV Stick qui est sous la barre des 30 euros.

Sorti au cours de l'été 2020, le dongle Mi TV Stick bénéficie d'une remise immédiate de 10 euros sur le site Cdiscount. Au cours d'une durée indéterminée, la clé HDMI du constructeur chinois Xiaomi passe de 39,99 euros à 29,99 euros. Cette offre promotionnelle risque de ne pas durer longtemps. Il est donc vivement conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter. De plus, les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile.

En ce qui concerne les caractéristiques du Mi TV Stick, ce dongle HDMI est un lecteur de streaming portable propulsé par Android TV, équipé du Google Assistant et du Chromecast ; et dispose d'un son Dolby & DTS surround. On retrouve aussi la présence d'un processeur Quad-core, d'un GPU 3+2 coeurs, de 1 Go de RAM et de 8 Go d'espace de stockage. Grâce à la télécommande fournie, l'utilisateur aura un accès en un clic aux plateformes Netflix et Prime Video, et pourra effectuer des commandes vocales pour contrôler d'autres appareils intelligents de sa maison.