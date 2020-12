Xiaomi Mi TV Stick, le dongle HDMI est de retour à bon prix pour le Black Friday

Alors qu’il est à la base vendu pour 39,99 €, le dongle HDMI Xiaomi Mi TV Stick est proposé moins cher du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il est en effet possible de se le procurer à 29,99 € pour le Black Friday. Un petit investissement qui permet de profiter de toutes les fonctionnalités d’un vrai téléviseur connecté.

Vous attendiez un bon plan pour vous équiper de dongle HDMI Xiaomi Mi TV Stick ? Vous pouvez dès à présent l’acheter à 29,99 € dans le cadre des bons plans du Black Friday Cdiscount. Sachant qu’on le trouve généralement à 39,99 €, vous réaliser donc une petite économie de 10 €.

La Xiaomi Mi TV Stick est la solution idéale pour réaliser votre rêve à moindre coût. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n’importe quel téléviseur classique disposant d’un port HDMI. Et vous allez le voir, elle dispose de nombreux arguments pour séduire.

Pas besoin d’une box TV, aussi compacte soit-elle pour bénéficier des avantages d’Android TV. La Xiaomi Mi TV Stick joue le même rôle que la Mi Box pour une taille nettement plus compacte et va beaucoup plus loin que ce qu’est capable de faire un Chromecast traditionnel. En effet, plutôt que diffuser le contenu d’un smartphone sur l’écran de votre téléviseur, c’est tout Android TV qui s’y invite grâce à la clé HDMI dont le format est similaire à celui de la Fire TV Stick d’Amazon.