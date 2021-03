Xiaomi Mi TV Q1 : la TV QLED 4K est en vente flash a 999 € au lieu de 1799 €

La nouvelle TV QLED 4K Mi TV Q1 présentée par Xiaomi lors de la présentation de son smartphone Xiaomi Mi 11 est en vente flash pour une durée très limitée. Les enseignes de la Fnac et Darty la propose à la vente ce mercredi 31 mars dès 19 heures et jusqu'à 23h59. Elle est disponible dans la limite des stocks à 999 euros au lieu de 1799 euros. Premiers arrivés, premiers servis !

Mi TV Q1 : 45% de réduction sur la TV 4K QLED de Xiaomi

Gros événement ce mercredi 31 mars 2021. La nouvelle TV 4K Xiaomi TV Q1 que nous avons prise en main fait l'objet d'une vente flash du coté des enseignes de la Fnac et Darty. Alors qu'elle devrait être proposée en France au prix de 1799 €, il est possible jusqu'à ce mercredi 31 mars 2021 minuit de l'avoir pour seulement 999 euros. Une réduction de folie de 800 euros soit 45 % de remise sur le tarif initial, valable quelques heures seulement.

Concernant les fonctionnalités que propose cette Xiaomi TV Q1, on retrouve de beaux arguments technologiques. disponible dans la seule diagonale de 75 pouces, cette TV est bien entendu 4K et offre une luminosité de 500 nits. Idéale pour jouer sur les consoles nouvelle génération PS5 et Xbox Series X, son taux de rafraichissement atteint 120 Hz. L’échantillon colorimétrique est de 8 bits et l’angle de vue atteint 178°. Autres technologies d'amélioration de l'image présentes sur ce modèle et fort appréciables, le HDR10+ et Dolby Vision.

Une TV QLED 75″ à prix mini qui propose de sérieux arguments

Coté connectique, la nouvelle TV de Xiaomi embarque trois ports HDMI, dont un compatible HDMI 2.1 et ARC (pour contrôler avec la télévision des périphériques compatibles et inversement). Pour le reste, nous avons également deux ports USB, un port Ethernet, une connectique RGB, une prise antenne TNT et un port pour les cartes d’accès aux bouquets numériques type CanalSat. Au niveau du son, le constructeur mise sur deux entrées : une prise jack 3,5 mm et une entrée optique.

La connectivité sans fil n'a pas été négligée et elle intègre bien le WiFi, ici ac Dual Band, et le Bluetooth. Compatible d'entrée de jeu avec Chromecast, Google Assistant et même Alexa qu'elle intègre nativement, elle tourne sous le système Android TV (dans sa version Android 10, le cas présent) Sa télécommande sobre mais soignée propose l'essentiel, sans superflus. Elle intègre un microphone qui permet d'utiliser les assistants vocaux directement depuis cette dernière, à l'instar de ce que propose LG avec sa Magic Remote.

Enfin, Xiaomi n’a pas non plus lésiné côté audio, avec l’intégration d'un système stéréo de 30 W à six haut-parleurs (2 tweeter et 4 woofer) pour un son parfaitement cristallin. La Mi TV Q1 75’’ est également compatible Dolby Audio et DTS-HD pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants.