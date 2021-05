Mi Smart Electric Folding Bike : le vélo de Xiaomi est au meilleur prix chez Boulanger

Profitez d'une réduction de 250 euros sur le Mi Smart Electric Folding Bike chez Boulanger. Grâce à cette remise (comprenant notamment une ODR), le vélo électrique de Xiaomi passe sous les 750 euros.

Au même titre que la trottinette Mi Electric Scooter Pro 2, le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi fait l'objet d'un bon plan chez Boulanger.

Actuellement, le site marchand français propose le vélo électrique de la marque chinoise à 799 euros au lieu de 999 euros. Avec une offre de remboursement de 50 euros, le prix de revient du Mi Smart Electric Folding Bike est de 749 euros. Pour bénéficier de l'ODR en question (valable avant le 25 mai 2021), il suffit de remplir un formulaire qui contient toutes les pièces justificatives demandées.

Lancé en France en mai 2020, le Mi Smart Electric Folding Bike dispose d'un moteur de 250 watts et d'une batterie Li-Ion qui assurent une autonomie de 45 km (pour un temps de recharge de 4 heures). Equipé de deux roues de 16 pouces, l'engin électrique atteint la vitesse maximale de 25 km/h avec 4 types d'assistance. Pour la connectivité, il existe le GPS et le Bluetooth. Enfin, le vélo affiche un poids à vide de 14,5 kg et mesure 1010 x 540 x 1290 cm.

