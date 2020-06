Le Xiaomi Mi Note 10 Lite à prix réduit avec un bracelet Band 4 offert

Envie de vous procurer le Mi Note 10 Lite en promo ? Darty permet à ses clients d’acquérir le smartphone de chez Xiaomi à prix réduit. En plus du téléphone, le bracelet Band 4 est offert. On vous explique comment profiter de l’offre dans cet article.

Dévoilé au grand public à la fin du mois d’avril 2020, le Note 10 Lite fait l’objet d’un bon plan chez Darty.

Le smartphone de chez Xiaomi y est inclus dans un bundle avec le Mi Band 4. Le tout est vendu à 369 euros (au lieu de 399 euros), voire 359 euros avec le code RETRAIT10 en choisissant le mode Click & Collect 1h uniquement. Comme évoqué en en-tête de l’article, le bracelet connecté du constructeur chinois est offert pour tout achat du Note 10 Lite (disponible dans un coloris noir, blanc ou violet). Pour ce faire, il suffit d’acheter les deux produits de la marque Xiaomi et de compléter le dossier d’une ODR valable jusqu’au 31 août 2020. Le remboursement du bracelet connecté sera effectué dans un délai maximal de 6 semaines.

À propos des caractéristiques, le Mi Note 10 Lite de Xiaomi est doté d’un écran AMOLED FHD+ de 6,47 pouces (résolution de 2340 x 1080 pixels), d’une mémoire vive de 6 Go RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, d’un superbe appareil photo de 64MP+8MP+5MP+2MP et d’une batterie de 5260 mAh. Du côté de la connectique, on retrouvera une prise jack 3,5 mm, un port USB Type-C et le capteur d'empreinte digitale.