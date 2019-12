Le Xiaomi Mi Mix 3 avec son pad de recharge à induction passe sous la barre des 250 euros !

Bonne affaire sur le site Rue du Commerce oĂą il est possible de se procurer le smartphone Xiaomi Mi Mix 3 avec son pad de recharge sans fil Ă induction sous la barre des 250 euros. Par le biais d’une offre de remboursement, le produit revient Ă 249 euros.

Voici une offre qui tombe Ă pic pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e ! Rue du Commerce propose un bon plan tĂ©lĂ©phonie concernant le smartphone Xiaomi Mi Mix 3 vendu au tarif de 299 euros avec une remise en diffĂ©rĂ© de 50 euros offerts par l’intermĂ©diaire d’une offre de remboursement, valable pour un achat jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019. La demande de remboursement doit ĂŞtre effectuĂ©e 13 jours après la date d’achat.

Si votre dossier respecte bien les modalités de l’offre de remboursement, vous recevrez vos 50 euros par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la date de réception de votre demande. Toutes les conditions de l’ODR sont à retrouver ici. Concernant la livraison, il est conseillé de retirer le produit dans un point relais pour ne pas payer les frais de port.

Disponible en noir, le Mi Mix 3 de Xiaomi dispose d’un écran Full HD+ de 6,39 pouces (résolution 2340 x 1080 pixels), du processeur Qualcomm Snapdragon 845, de 6 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage et d’une batterie d’une capacité de 3200 mAh avec charge rapide. Pour la photo, on retrouve un capteur avant de 24 MP et un capteur arrière de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le produit, on vous invite à consulter notre test sur le Xiaomi Mi Mix 3.