Xiaomi Mi LED : une ampoule connectée polyvalente à 10 € (-50%) pour le Black Friday

La Mi LED E27 de Xiaomi est une ampoule connectée qui illumine votre maison en blanc ou en couleur. Intelligente, polyvalente, elle s’adapte à différents contextes. Cette ampoule est à 10 € sur Cdiscount au lieu de 20 € à l’occasion du Black Friday.

Vous cherchez une ampoule connectée pas chère pendant le Black Friday ? Le bon plan à ne pas rater se trouve sur Cdiscount. L’ampoule LED intelligente Xiaomi Mi LED (blanc et couleur) est à moitié prix en ce moment. Elle se connecte à votre réseau WiFi de manière totalement indépendante, sans hub.

Contrôlez l’ampoule à tout moment depuis votre smartphone ou à la voix grâce à sa compatibilité Google Assistant et Alexa. Allumez et éteignez la lumière, changez la température de couleur et l’intensité lumineuse par de simples commandes vocales. La luminosité est réglable sur des niveaux allant de 80 à 800 lumens.

Le réglage de la température de couleur vous permet de trouver le juste équilibre pour un éclairage apaisant. Notamment la nuit quand vous lisez. Les températures plus basses se teignent en jaune et émettent une tonalité chaude qui est parfaite pour la relaxation.

La Xiaomi Mi LED est par ailleurs capable de mettre une ambiance personnalisée en fonction des circonstances. Optez pour un éclairage blanc ou en couleur selon le contexte. L’ampoule dispose d’un mode Lever du Soleil qui imite les premiers rayons du matin pour vous faciliter le réveil.

Habituellement facturée 20 €, elle est à 9,99 €. Cliquez sur le lien en début d’article pour profiter de ce bon plan. De nombreux autres produits sont en promo en ce moment dans le cadre du Black Friday sur Cdiscount.