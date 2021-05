Mi Electric Scooter Pro 2 : la trottinette de Xiaomi est à prix réduit

Vous recherchez la Mi Electric Scooter Pro 2 à prix réduit ? Sur le site Boulanger, la trottinette électrique de Xiaomi bénéficie de 80 euros de réduction grâce à une remise immédiate et à une offre de remboursement. Toutes les informations de ce nouveau bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Boulanger permet à ses clients de se procurer la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 en promotion. Affichée en temps normal à 499 euros, la trottinette électrique de la marque chinoise qui est fournie avec un antivol et un pneu de rechange voit son tarif diminuer à 469 euros. Mais ce n'est pas tout ! La Mi Electric Scooter Pro 2 peut être obtenue à un prix de revient de 419 euros grâce à une offre de remboursement de 50 euros qui est valable avant le 25 mai 2021 inclus (voir conditions).

Concernant ses principales caractéristiques, la Mi Electric Scooter Pro 2 se plie en 3 secondes seulement, affiche un poids à vide de 14,2 kilos et embarque ne batterie assurant une autonomie jusqu’à 45 km. On retrouvera aussi des pneus de 8,5 pouces et un moteur de 600 W. L'engin peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h et se charge complètement en 8 heures environ. Pour en savoir davantage sur la trottinette, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

À voir également : notre guide d'achat sur les meilleures trottinettes électriques en 2021