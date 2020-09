Xiaomi Mi Display : l’écran gaming WQHD 144Hz, 4 ms déjà en promo sur Cdiscount et la Fnac !

Le nouvel écran Xiaomi Mi Display 34″ d'une définition WQHD 3400 x 1440 avec taux de rafraîchissement à 144 Hz est disponible en France. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait déjà l'objet d'une promotion du coté des enseignes Cdiscount et la Fanc qui le propose en ce moment à 399,99 € au lieu de 499,99 € soit une réduction de 100 €.

Si vous cherchez un écran PC performant pour jouer à vos jeux favoris, le nouveau Xiaomi Mi Display pourrait bien vous séduire. Sorti sur le marché chinois en octobre 2019, cet écran gamer haut de gamme débarque enfin en France. Cdiscount et la Fnac le proposent au tarif promotionnel très attractif de 399,99 € jusqu'au 12 octobre. Il sera par la suite commercialisé 499,99 €. C'est donc le moment idéal pour l'acquérir au prix le moins cher.

Concernant les caractéristiques de ce nouveau Xiaomi Mi Display, on retrouve une dalle incurvée VA TFT au format 21: 9 avec une résolution de 3440 × 1440 pixels. D'une diagonale de 34 pouces, il offre également un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec temps de réponse de 4 ms. Plus la fréquence de rafraîchissement est élevée, plus les images affichées seront fluides. Le moniteur peut afficher 16.7 millions de couleurs et sa luminosité est de 300 cd/m2 pour un contraste de 3000:1.

Conçu pour les fansde jeux vidéo, le Mi Display est aussi compatible avec la technologie FreeSync Premium d’AMD. Cette technologie permet de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images par seconde envoyés par la carte graphique de votre ordinateur. Vous éviterez ainsi les images saccadées et profiterez d'un gameplay parfaitement fluide.

Le moniteur tire aussi son épingle du jeu grâce à son élégant design incurvé avec une courbure 1500R faisant référence au rayon de l'écran incurvé en millimètres. Le R fait référence à son rayon. Dans le cas du Mi Display de Xiaomi, 1500R correspond donc à un rayon de 1500 millimètres. Plus le nombre est petit, plus la courbure est importante. Enfin, coté connectique, on peut compter sur deux ports HDMI 2.0 et deux ports Display Port.

