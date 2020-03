Prix en baisse sur la Xiaomi Mi Box S compatible MyCanal, TNT via Molotov, Netflix 4K

Envie de vous Ă©quiper d’une box TV Android performante ? Gearbest propose en ce moment une promotion permettant de se procurer la Box TV Xiaomi Mi Box 4K Android sous la barre des 50 euros, Ă plus exactement 48.10 euros. Un bon plan idĂ©al Ă saisir pour celles ou ceux qui voudraient se la procurer Ă moindre coĂ»t.



Profitez de ce bon plan Gearbest pour acquĂ©rir ma Box TV Xiaomi Mi Box 4K en promo Ă 48.10 euros seulement ! CotĂ© caractĂ©ristiques techniques, cette box embarque le processeur Amlogic S905X Cortex A53 cadencĂ© Ă 2.0 GHz, et est Ă©quipĂ©e d’une puce graphique Mali 450 750MHz, 2 Go de mĂ©moire RAM ainsi que 8 Go de mĂ©moire interne, extensible grâce Ă son port USB 2.0.

La partie connectique et connectivitĂ© sans fil n’est pas en reste puisqu’on retrouve une entrĂ©e HDMI, le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz et le Bluetooth 4.0. Petit point nĂ©gatif, l’absence d’un port ethetnet RJ45, mais ce n’est pas si handicapant que cela. Très compacte, elle a des dimensions de 10 x 10 x 2 cm et peut aisĂ©ment tenir dans la paume d’une main.

On retrouve le système Android TV, installĂ© sur la Box, avec la prĂ©sence de nombreuses application Google telles que Youtube, Play Store… En outre, cette box TV supporte nativement les contenus 4K et HDR et assure Ă©galement une compatibilitĂ© avec les services de streaming vidĂ©o tels que MyCanal, TNT via Molotov, Netflix 4K.

Enfin, pour terminer, la partie sonore s’avère ĂŞtre d’excellente qualitĂ© grâce Ă une certification DTS et Dolby Digital Plus. L’offre Ă©tant Ă durĂ©e limitĂ©e, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si vous voulez vous procurer cette excellente box TV Android. Concernant la livraison, elle est gratuite en France et il faut compter une dĂ©lai compris entre 7 et 14 jours pour la recevoir.

