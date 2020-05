La Xiaomi Mi Box S 4K UHD à prix canon chez Fnac/Darty

Voici une offre à ne pas rater ! Au cours de cette journée du jeudi 7 mai 2020, la Xiaomi Mi Box S 4K UHD est proposée à prix canon sur les deux sites des enseignes de la Fnac et Darty.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN CHEZ DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC.COM

Profitez donc de ce bon plan objets connectés pour acquérir la Box TV Xiaomi Mi Box 4K UHD en promotion chez Fnac/Darty.

La passerelle multim√©dia du constructeur Xiaomi b√©n√©ficie d’une remise imm√©diate de 20 euros chez les deux marchands fran√ßais et voit son prix de revient √† 49,99 euros (au lieu de 69,99 euros). L’offre est valable jusqu’√† ce soir √† 23h59 et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Cot√© caract√©ristiques, cette box embarque 2 Go de m√©moire RAM ainsi que 8 Go d’espace de stockage interne (extensible gr√Ęce √† son port USB 2.0 int√©gr√©). Pour la connectique, une entr√©e HDMI, le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz et le Bluetooth sont de la partie. La Xiaomi Mi Box S 4K UHD tourne sous le syst√®me Android TV qui dispose de nombreuses applications telles que myCANAL, Molotov, Netflix, Youtube ou encore Disney+. Enfin, comme son nom l’indique, la passerelle supporte nativement les contenus 4K et HDR.