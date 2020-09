L’excellent Xiaomi Mi 9T est à 259,90 € sur Cdiscount

Sorti en 2019 au tarif de 349 €, le Xiaomi Mi 9T reste en 2020 un excellent smartphone. Un bon plan du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount permet de se le procurer dans sa variante embarquant 64 Go de mémoire de stockage interne à 259,90 € et celle avec 128 Go à 299,90 €.

Profiter de ce bon plan Cdiscount pour acquérir le Xiaomi Mi 9T au meilleur prix du moment. Le smartphone s'affiche à 259,90 € dans sa variante 64 Go et à 299,90 € dans sa variante 128 Go. Il est disponible dans deux coloris : bleu glacier et noir carbonne. Le Xiaomi Mi 9T est un smartphone qui arbore un écran AMOLED de 6,39 pouces avec définition FHD+ et format 19,5:9 sans trou ni encoche grâce au capteur photo frontal pop-up à la Vivo Nex.

Coté hardware on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 730 couplé à 6 Go de mémoire RAM. La partie photo est assurée par un capteur Sony IMX582 de 48 MP couplé à un capteur ultra grand-angle de 13 MP avec un champ de vision de 124,8 degrés et à un téléobjectif de 8 MP. Enfin, la batterie de 4 000 mAh compatible recharge rapide 18w lui assure une excellente autonomie.

Si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone, découvrez notre avis et test sur Xiaomi Mi 9T. Enfin et si vous le souhaitez, cette marque propose d'autres téléphones de qualité et pour les découvrir, il suffit de vous rendre sur notre guide d'achat des meilleurs smartphones Xiaomi à acheter.