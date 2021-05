Le Xiaomi Mi 11 passe à 639€ pour les clients Sosh

Le Mi 11 de la marque Xiaomi fait l'objet d'une bonne affaire pendant deux semaines. Le smartphone du constructeur chinois proposé dans sa déclinaison 5G est à exactement 639 euros pour les clients Sosh. Tous les détails de cette nouvelle offre sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Sur la boutique en ligne Sosh, les titulaires d'un forfait mobile de l'opérateur à bas coût ont le privilège de bénéficier d'une réduction de 160 euros sur le Mi 11 compatible 5G.

Ainsi, jusqu'au mercredi 26 mai 2021, le smartphone de Xiaomi est proposé dans sa variante 256 Go à exactement 639 euros au lieu de 799 euros. Deux coloris au choix du téléphone sont suggérés par Sosh : le gris et le bleu. Pour information, la livraison du téléphone se fait gratuitement à domicile quelques jours après la validation complète de la commande.

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 est doté d'un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une ultra-haute résolution WQHD+ et la technologie HDR10+. Le téléphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 888, le système d'exploitation mobile Android, et une batterie 4 600 mAh compatible avec la charge rapide et la charge sans fil. La partie photo se compose d'une caméra principale grand angle de 108 MP, d'une caméra ultra grand angle de 13 MP et d'une caméra macro de 5 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Xiaomi Mi 11 ou regarder tout simplement notre vidéo.