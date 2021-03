Le Xiaomi Mi 10T est (encore) à un bon prix chez Cdiscount, vite !

Le Mi 10T fait l'objet d'un bon plan chez Cdiscount. Le smartphone compatible 5G de la marque Xiaomi est encore en baisse de prix sur le site marchand français. Avec un code promotionnel, le téléphone passe sous les 325 euros seulement.

Après le Mi 10T Pro sur la boutique Orange, c'est au tour du Xiaomi Mi 10T d'être victime d'une baisse de prix.

Sur le site Cdiscount, le Mi 10T disponible dans un coloris noir est à exactement 324 euros au lieu de 349 euros. La remise de 25 euros s'effectue avec le code 25EUROS qui est à saisir durant l'étape de la commande. Avec cet achat, les adhérents du service CDAV obtiendront 16,20 euros sur la cagnotte de leur compte fidélité ; soit 5% du montant du téléphone.

Pour rappel ou à titre d'information, le Xiaomi Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran en Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5260 mAh et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur de 64MP + 13MP + 5MP et une caméra frontale de 20MP.