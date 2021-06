Mi 10T 5G : ce smartphone de Xiaomi passe sous la barre des 300 €

Vous souhaitez vous procurer le Mi 10T 5G avant l'été ? Grâce à ce bon plan Boulanger, le smartphone de Xiaomi passe sous la barre des 300 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

Alors que sa version allégée est en promotion chez Cdiscount, le Xiaomi Mi 10T fait l'objet d'une offre intéressante sur le site Boulanger.

Le smartphone compatible 5G du constructeur chinois est au prix de revient de 299 euros au lieu de 399 euros. Pour obtenir le tarif en question, il suffit de profiter d'une offre de remboursement de 100 euros qui est valable pour un achat effectué avant le 23 août 2021. Le remboursement doit être demandé dans un délai de 30 jours ouvrés après achat et le remboursement sera effectué dans un délai de 4 à 6 semaines.

Pour en revenir au téléphone, le Xiaomi Mi 10T est doté d'un écran de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5260 mAh et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. Pour la partie photo, le smartphone est composé d'un triple capteur de 64MP + 13MP + 5MP et d'un capteur frontal de 20MP.