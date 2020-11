Le Xiaomi Mi 10 Lite (5G) sous les 250€, une belle offre à durée limitée, vite !

Vous avez envie de vous procurer le Mi 10 Lite à un bon prix ? Sachez que le smartphone de Xiaomi compatible 5G passe sous la barre des 250 euros chez Cdiscount par l’intermédiaire d’une offre de remboursement. Tous les détails de l’offre sont à consulter dans la suite de l’article.

Vous avez exactement jusqu’à ce lundi 30 novembre 2020 pour bénéficier d’une ODR de 50 euros sur l’achat du Xiaomi Mi 10 Lite sur le site Cdiscount.

Avec l’offre de remboursement qui est à consulter ici, le prix du smartphone de la marque chinoise passe ainsi de 299,90 euros à 249,90 euros. La demande de remboursement est à effectuer dans un délai de 15 jours ouvrés après achat (le cachet de La Poste faisant foi). Seules les demandes comportant l’ensemble des pièces et informations demandées seront prises en compte. Le remboursement de 50 euros se fera sous 4 à 6 semaines suivant la réception de la demande complète.

Pour en revenir au Xiaomi Mi 10 Lite, le smartphone a été présenté à la fin du mois de mars 2020. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,57 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), d’un espace de stockage de 128 Go, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et d’une batterie de 4160 mAh compatible charge rapide. Pour la photo, le Mi 10 Lite embarque un capteur arrière de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et un capteur avant de 16 MP.

